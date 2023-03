Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jochen Fleischmann will in keine Schublade passen. Vagabund-Weine nennt der Dürkheimer seine Weine ohne Gut. Mag der Ertrag noch so gering sein, seine Leidenschaft gilt den knorrig-alten Reben. Mit Vorliebe denen außerhalb der Pfalz. 2019 entstand sein erster Mosel-Riesling aus dem Zeltinger Himmelreich, aus der Wachau ein Grüner Veltliner, aus Baden ein Gutedel.

Aktuell bringt es der Weinbauingenieur Jochen Fleischmann pro Jahrgang auf rund 2000 Flaschen, von deren Vermarktung er natürlich nicht leben kann. Wie auch? „Etwa 20.000 Euro Umsatz, mehr