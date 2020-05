Die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) schlägt Alarm: „Der Virus hat die Wirtschaft weiter fest im Griff“, so das Ergebnis einer Blitzumfrage, die von einem Drittel der 760 befragten pfälzischen Firmen beantwortet wurde. Wann kommt Besserung?

Acht von zehn Betrieben in der Pfalz kämpften unverändert mit den negativen Auswirkungen der Coronakrise. Dabei rechneten sechs von zehn Betrieben mit Umsatzrückgängen bis zu 50 Prozent und knapp ein Fünftel der Unternehmen sogar mit noch größeren Umsatzrückgang im Gesamtjahr 2020, so die wichtigsten Ergebnisse der dritten bundesweiten Umfrage, an der sich auch Pfälzer Firmen beteiligten. Zudem verzeichne die Hälfte der Betriebe einen Eigenkapitalrückgang und jeder Fünfte spreche von Liquiditätsengpässen. Mit einer Rückkehr zur Normalität werde frühestens in der zweiten Jahreshälfte gerechnet, teilte die IHK für die Pfalz am Donnerstag weiter mit.

Ein Drittel der Betriebe rechne im Verlauf dieses Jahres mit einem Umsatzrückgang um bis zu 25 Prozent, 28 Prozent der Betriebe befürchteten Umsatzverluste zwischen 25 bis 50 Prozent und 18 Prozent sogar über 50 Prozent.

Manche aber unbeeinflusst

„Dabei wirkt sich die aktuelle Krise auf vielerlei Art und Weise ungünstig auf die Geschäftstätigkeit der Unternehmen aus“, heißt es weiter. Immerhin jeder zehnte Betrieb vermelde keinerlei negative Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit. Mit einem Anteil von 60 Prozent klage allerdings die Mehrheit über einen Nachfragerückgang – hauptsächlich aus dem Inland – und rund ein Viertel (genau: 26 Prozent) über den Stillstand der geschäftlichen Tätigkeit, der komplett oder zu großen Teilen erfolgen musste.

„Darüber hinaus müssen über 40 Prozent der Unternehmen (genau: 43 Prozent) eine Stornierung von Aufträgen durch Kunden und knapp 20 Prozent (genau: 18 Prozent) einen Ausfall von Mitarbeitern hinnehmen“, so die IHK in ihrer Mitteilung weiter. Gleichzeitig berichteten 38 Prozent, dass sie eine Kürzung ihrer eigenen Investitionsplanungen in diesem Jahr vornehmen müssten.

Bei 15 Prozent machten sich logistische Engpässe bemerkbar und bei 13 Prozent fehlten Waren und Dienstleistungen. 10 Prozent stünden laut ihren eigenen Angaben kurz vor der Insolvenz.

Zwei Drittel der Betriebe berichteten zugleich von negativen Effekten auf ihre Finanzierungssituation.

Betriebliche Maßnahmen

„Acht von zehn Unternehmen versuchen, mit betrieblichen Maßnahmen gegen die Krise anzusteuern. Im Vordergrund stehen dabei Rationalisierungsmaßnahmen (40 Prozent; Mehrfachnennungen), gefolgt von verstärkten Anstrengungen zur Digitalisierung im Unternehmen (30 Prozent)“, heißt es weiter.

Knapp ein Viertel (genau: 23 Prozent) stellt sein Geschäftskonzept auf andere Produkte, Kundengruppen, Absatzmärkte und -wege um. 37 Prozent planen einen Personalabbau und nur sehr wenige (3 Prozent) denken ganz im Gegenteil über Neueinstellungen nach.

Keine schnelle Rückkehr

Mit einer schnellen Rückkehr zur Normalität rechnet kaum ein Betrieb (5 Prozent). Die meisten Unternehmen (31 Prozent) rechnen mit einer Rückkehr zur Normalität im dritten oder vierten Quartal rund ein Viertel (26 Prozent) erst im Verlauf des kommenden Jahres und 9 Prozent sogar erst für einen Zeitraum ab 2022. rhp