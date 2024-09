Der Baumarktkonzern Hornbach mit Sitz im südpfälzischen Bornheim hat in den ersten sechs Monaten seines Geschäftsjahres ein höheres Ergebnis eingefahren als im Vorjahreszeitraum.

Das hat der SDax-Konzern am Mittwoch mitgeteilt. Trotz „anhaltender Zurückhaltung der Kunden bei größeren Projekten und Gelegenheitskäufen“ habe man eine erhöhte Kundenfrequenz registriert. Dies sowie „eine solide Handelsspanne und Kostendisziplin“ hätten zu der positiven Gewinnentwicklung beigetragen, ließ der südpfälzische Konzern wissen.

An seinem Ausblick für das komplette laufende Geschäftsjahr (1. März 2024 bis 28. Februar 2025) hält Hornbach in Zeiten eines schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds fest. Man erwartet beim Umsatz (2023/24: 6,2 Milliarden Euro) und beim um nicht-operative Aufwendungen und Erträge bereinigten Ergebnis (Betriebsergebnis, bereinigtes Ebit; 2023/24: 254,2 Millionen Euro) jeweils eine leichte Steigerung.

Ergebnis und Umsatz legen zu

In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat der Konzern sein bereinigtes Ebit auf 265,4 Millionen Euro gesteigert (plus 19,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Der Umsatz stieg leicht (plus 0,1 Prozent) auf 3,446 Milliarden Euro. „Wir haben trotz insgesamt verhaltener Konsumstimmung und der intensiven Reisetätigkeit im Sommer sehr gute Ergebnisse erzielt“, sagte Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der Konzerndachgesellschaft Hornbach Management AG.

Der größte Hornbach-Teilkonzern, die Hornbach Baumarkt AG, betreibt 171 Bau- und Gartenmärkte in neun europäischen Ländern inklusive der dazugehörenden Onlineshops. Hornbach zählt zu den fünf größten Bau- und Gartenbedarfhändlern in Europa. In Deutschland ist Hornbach die Nummer drei bei Baumärkten hinter Bauhaus und Obi.

Der Konzern beschäftigt 25.000 Mitarbeiter, davon 1945 in der Zentrale in Bornheim und, bei der Hornbach Baumarkt AG, 2666 in der Pfalz.