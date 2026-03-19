Der Südpfälzer Unternehmer scheidet aus dem Vorstand des Baumarktkonzerns aus. Erich Harsch wird Vorsitzender. Die nächste Hornbach-Generation übernimmt mehr Verantwortung.

Die nächste Generation übernimmt noch mehr Verantwortung in dem Baumarkt-Unternehmen, das die Südpfälzer Familie Hornbach einst in Landau gegründet, aufgebaut und europaweit enorm vergrößert hat: Albrecht Hornbach (71), Ururenkel des Gründers Michael Hornbach, scheidet Ende Oktober aus dem Vorstand der Hornbach Management AG aus. Dafür hat der Aufsichtsrat Albrecht Hornbachs Neffen Jan Hornbach (43) und Nils Hornbach (37) mit Wirkung zum 1. November 2026 in den Vorstand der Management AG berufen. Beide sind seit dem 1. Juni 2023 bereits Mitglieder des Vorstands der Hornbach Baumarkt AG. Das bleiben sie auch weiterhin.

Familieninterner Wechsel schon eingeleitet

Nachfolger Albrecht Hornbachs als Vorstandsvorsitzender der Hornbach Management AG wird Erich Harsch (64), der schon Vorstandsvorsitzender der Hornbach Baumarkt AG ist. Die Bestellung Albrecht Hornbachs endet am 31. Oktober 2026 vertrags- und plangemäß. Albrecht Hornbach hatte frühzeitig gegenüber dem Aufsichtsrat erklärt, sein Mandat nicht erneut verlängern zu wollen und den Generationswechsel einzuleiten.

Die Hornbach Management AG ist die persönlich haftende Gesellschafterin der börsennotierten Hornbach Holding AG & Co. KGaA. Die Management AG führt die Geschäfte der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die Hornbach Holding ist die Mutter der Hornbach Baumarkt AG, der Hornbach Baustoff Union GmbH und weiterer Gesellschaften. Vorsitzender der Geschäftsführung der Baustoff Union ist Albrecht Hornbachs Sohn Christian Hornbach (46).

Seit 1991 im Hornbach-Konzern

Albrecht Hornbach ist seit 1991 im Konzern. 1998 wurde er Vorstandsvorsitzender der Baumarkt AG, 2001 Vorstandsvorsitzender der Holding. Nach Umstrukturierung stand er seit 2015 als Vorstandsvorsitzender der Management AG an der Spitze der Baumarktgruppe. Den Generationenübergang, der seit Jahren etappenweise erfolgt, gestaltet er mit. Albrecht Hornbach, der in der knappen Freizeit gerne Schlagzeug spielt, engagiert sich unter anderem weiter als Präsident der Industrie- und Handelskammer Pfalz und für die Rheinland-Pfälzische Technische Uni.

In „wechselhaften Zeiten“ will Hornbach Stabilität zeigen

John Feldmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Management AG, sagte, „Kontinuität und Verlässlichkeit“ seien „fundamental für Hornbach“. Mit der Berufung von Harsch, Jan Hornbach und Nils Hornbach trage man dem Rechnung. „Als Team, zusammen mit Finanzvorständin Joanna Kowalska“, sagte Feldmann, „führen sie das Familienunternehmen erfolgreich weiter in die Zukunft.“ Albrecht Hornbach ergänzte: „Wir arbeiten schon seit einiger Zeit an einer Nachfolgeregelung für die familiengeführte Zukunft unserer Unternehmensgruppe. Die Berufung von Jan Hornbach und Nils Hornbach in den Vorstand der Management AG ist die Fortsetzung der Entwicklung, die wir 2023 eingeleitet haben, und ein weiterer Meilenstein.“ Mit Erich Harsch – früher bei DM – habe man „einen erfahrenen Manager für den Vorstandsvorsitz gewonnen, der die Fortentwicklung des Unternehmens in die Zukunft mitgestaltet“. Der designierte Vorstandschef Harsch betonte: In „sehr wechselhaften Zeiten, setzen wir im Management auf ein hohes Maß an Stabilität“, um den Kunden „passende Lösungen“ anzubieten.

Rund 2700 Hornbach-Mitarbeiter in der Pfalz

Hornbach, im stationären und im Online-Handel in neun europäischen Ländern aktiv und mit Serbien das zehnte europäische Land als Zielmarkt anpeilend, hat alles in allem 25.535 Beschäftigte (Stichtag 30. November 2025). Davon sind mehr als 12.500 in Deutschland tätig. In der Pfalz sind es 2700 – davon rund 2000 in der Zentrale im südpfälzischen Bornheim bei Landau – und in Rheinland-Pfalz 3000 Mitarbeiter.

In Deutschland ist Hornbach – der SDax-Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024/25 insgesamt 6,2 Milliarden Euro Umsatz bei einem operativen Jahresgewinn von 270 Millionen Euro (bereinigtes Ebit) – die Nummer drei bei Baumärkten hinter Bauhaus und Obi. Hornbach betreibt europaweit 176 große Bau- und Gartenmärkte.