Die Traditionsmarke Peter Kaiser soll bestehen bleiben, Schuhe dafür allerdings nicht mehr in Pirmasens produziert werden. Diesem Konzept für die insolvente Peter Kaiser Schuhfabrik GmbH hat der Gläubigerausschuss am Mittwoch zugestimmt. Damit verlieren rund 170 Beschäftigte am Stammsitz in Pirmasens ihren Arbeitsplatz.

Stefan Frank, seit 2018 Geschäftsführer von Peter Kaiser, übernimmt mit den Investoren Hans-Joachim und Gisa Sander aus der Gründerfamilie des Kosmetikkonzerns Wella Vermögensgegenstände