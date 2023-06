Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Bahnverkehr in der Rhein-Neckar-Region wird durch Personalmangel im Ludwigshafener Stellwerk wegen eines hohen Krankenstands gestört.

Am vergangenen Wochenende wurde am Samstagnachmittag und am Sonntagabend wegen des Personalengpasses der Bahnbetrieb in Ludwigshafen für rund eine Stunde unterbrochen. Am Sonntagabend fuhren zwischen 22