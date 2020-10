PDF beherrschen die Welt der gestalteten Dokumente. Der Acrobat Reader hat jetzt ein Feature zur besseren Nutzung auf dem Smartphone bekommen.

Am Rechner ist das Sichten und Lesen einer Akte oder eines längeren Textes bequem, auf dem Smartphone wird es aber zur Qual, wenn man mühselig mit der Lupenfunktion durch das Dokument manövrieren muss. Viele Nutzer brechen eine PDF-Lektüre mittendrin ab. Das hat jetzt ein Ende. Adobe, der Entwickler des kostenlosen Acrobat Reader, hat dafür den sogenannten Liquid Mode („flüssigen Betriebsmodus“) entwickelt. Ein PDF, das im Original das Format DIN A4 hat, kann damit passend für das kleine Bildschirmformat eines Smartphones neu umbrochen werden.

Dafür analysiert das Programm mittels künstlicher Intelligenz das PDF, bringt den vielleicht mehrspaltig gesetzten Text auf einer langen, bildschirmbreiten Spalte unter und sortiert die Bilder an die passenden Stellen im neuen Layout. Zusätzlich lassen sich im Acrobat Reader die Schriftart, die Größe der Schrift, der Buchstabenabstand und der Zeilenabstand der Texte nach Geschmack anpassen. Das Antippen eines Bildes vergrößert dies, wenn es auch im Original größer abgespeichert ist.

Noch klappt der automatische Umbruch aufs Smartphoneformat nicht bei allen PDF. Je komplexer der Aufbau der Seite, desto eher gibt es eine Warnung, dass die Liquid-Mode-Funktion nicht funktioniert. Große PDF mit mehr als 200 Seiten können auch noch nicht lesefreundlich dargestellt werden. Adobe will die Funktionalität des Liquid Mode aber kontinuierlich ausbauen. Derzeit steht sie in den kostenlosen Apps für iOS und Android zur Verfügung. Sie ist an einem Tropfen-Icon in der oberen Statuszeile erkennbar. Ist der Tropfen schwarz, lässt sich das PDF neu umbrechen. Scheint er nur grau, ist das PDF zu komplex zur „Verflüssigung“.