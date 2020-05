Bilder von katastrophalen Zuständen auf italienischen Intensivstationen und Militärlastwagen mit Leichen haben auch in Deutschland Angst und Fragen ausgelöst. Menschen, die per Patientenverfügung sichergehen möchten, dass ihre Wünsche am Lebensende berücksichtigt werden, wenn sie sich nicht mehr äußern können, fragen sich, ob das Dokument angesichts der aktuellen Entwicklungen noch passt. Das gilt insbesondere beim Thema künstliche Beatmung. In vielen Patientenverfügungen wird sie ausgeschlossen. In Zeiten des Coronavirus ist die künstliche Beatmung im Notfall allerdings die einzige Möglichkeit, den Erkrankten zu retten.Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat deshalb dazu aufgerufen, Patientenverfügungen zu überprüfen. Notwendig seien individuelle Willenserklärungen, in denen Krankheitssituationen und Behandlungswünsche explizit aufgeführt werden, sagt Vorstand Eugen Brysch.