Wer zu Weihnachten Geschenke verschicken will, muss die Pakete rechtzeitig auf den Weg bringen.

Ratsam ist es, die Sendungen einen bis zwei Tage früher als gewöhnlich loszuschicken, da das Sendungsvolumen zur Weihnachtszeit besonders hoch ist, rät der Bundesverband Paket- und Expresslogistik. Wer ganz sicher gehen wolle, dass sein Paket pünktlich zum Fest ankommt, solle es bis zum 15. Dezember aufgeben. Ohne Express-Option kämen Pakete, die bis zum 21. Dezember aufgegeben werden, innerhalb von Deutschland in der Regel bis Heiligabend an. Expresspakete könnten teilweise noch am 23. Dezember versendet werden und kämen am Folgetag an.