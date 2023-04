Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Corona stellen Paketdienste die Sendungen möglichst kontaktlos zu. Das birgt ein Risiko: Pakete können verlorengehen, Schäden am Inhalt werden nicht gleich entdeckt. Was Paketempfänger beim Zustellen beachten sollten und wie sie sich wappnen können.

Gut 60 Beschwerden über Paketzustellungen hat die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in diesem Jahr bereits registriert. In 27 der gemeldeten Fälle sei ein Paket verschwunden, in den anderen habe es Beschädigungen oder Verspätungen gegeben, berichten die Verbraucherschützer auf Anfrage. Das sind ganz wenige Problemfälle gemessen an den Millionen Zustellungen, die täglich erfolgen.

Der Rat der Verbraucherschützer

Dennoch rät die Verbraucherzentrale, sich des Risikos eines Paketverlusts bewusst zu sein. „Es kann jeden treffen, wir sehen ja nur die Spitze des Eisbergs. Viele haben doch schon erlebt, dass Zusteller ein Paket irgendwo hinstellten, ohne zu klingeln oder nur kurz klingelten und gleich weiterfuhren“, sagt Rechtsreferentin Julia Gerhards.

Die Rechtslage

Nach Auskunft der Bundesnetzagentur müssen Pakete persönlich zugestellt oder an eine Ersatzperson in demselben Haushalt beziehungsweise in der Nachbarschaft ausgehändigt werden. Das bedeute, der Zusteller müsse einen Zustellversuch an der Adresse des Empfängers vornehmen, es sei denn, es liege eine „gegenteilige Weisung“ des Absenders oder Empfängers vor, erläutert die für Postdienste zuständige Aufsichtsbehörde.

Vereinbarung eines Abstellortes

Als Alternative zur persönlichen Übergabe an der Haustür bieten die meisten Zustelldienste die Vereinbarung eines festen Pakete-Ablageortes auf dem Grundstück an, etwa den Carport, die Garage oder das Gartenhaus. „Diese Variante mag bequem sein, nutzt aber in erster Linie den Unternehmen“, meint Verbraucherschützerin Gerhards. Sie warnt: „Verschwindet ein Paket vom genehmigten Ort, haftet der Empfänger selbst für den Schaden.“ Nur wenn die Sendung ohne vorherige Erlaubnis irgendwo abgestellt werde, etwa im Garten oder im Flur eines Mehrfamilienhauses, verbleibe die Haftung beim Unternehmen. Sie rät, Pakete daher lieber beim Nachbarn abgeben zu lassen, als den Zustelldiensten einen festen Ablageort zu genehmigen.

Die Position der Paketdienste

Beim Paketdienst DPD heißt es dazu: „Allein der Empfänger kann letztlich beurteilen, ob das Ablegen eines Pakets an dem von ihm gewünschten Ort genügend Sicherheit verspricht.“ Das Unternehmen könne „naturgemäß nur solange für den Wareninhalt Verantwortung übernehmen, wie sich das Paket auch tatsächlich in unserem Verantwortungsbereich befindet“, so ein DPD-Sprecher auf Anfrage.

Die Deutsche Post DHL teilte mit: Legt der Zusteller die Sendung an den Ablageort, den der Kunde vorher mitteilte, „dann gilt die Zustellung als korrekt durchgeführt“. Ablageorte, die zum Beispiel von außen einsehbar oder nicht witterungsgeschützt sind, würden von vornherein abgelehnt. Laut Hermes-Paketdienst ist eine „pauschale Antwort“ auf die Haftungsfrage nicht möglich. Als Beispiele für einen „sicheren Wunsch-Ablageort“ nannte ein Hermes-Sprecher eine überdachte Terrasse oder einen Carport.