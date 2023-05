Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während bundesweit Textil- und Modehändler nur nach Terminvergabe Kunden bedienen dürfen oder ganz geschlossen bleiben, öffnet das Zweibrücker Fashion Outlet am Sonntag seine Pforten. Zu erwarten sind Tausende Kunden. Der Textilverband ist erzürnt und fordert von Mainz ein Verbot.

Einen Skandal nennt es Steffen Jost, dass das Outlet in Zweibrücken mit einer Verkaufsfläche von 21.000 Quadratmetern am Sonntag öffnen darf. In keiner Kommune gebe es in Deutschland