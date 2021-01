Die Hamburger Otto Group, zu der diverse Unternehmen wie etwa eine Bank, ein Versicherungsdienstleister sowie ein Küchen-Vertrieb gehören, hat ihren Online-Umsatz in der Corona-Krise massiv auf knapp 10 Milliarden Euro gesteigert.

Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019/20 kletterte der Online-Umsatz um fast 2 Milliarden Euro oder rund 23 Prozent, teilte der Handels- und Dienstleistungskonzern am Mittwoch auf Basis erster Prognosen mit. Allein im deutschen Online-Handel werde Otto bis zum Ende des Geschäftsjahres (28. Februar) voraussichtlich rund 6,9 (Vorjahr: 5,7) Milliarden Euro umsetzen. Grund dafür seien die Digitalisierung der eigenen Geschäftsmodelle und das veränderte Einkaufsverhalten in der Pandemie. Das Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2020/21 will die Otto Group im Mai veröffentlichen.