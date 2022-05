Nach nur neun Monaten als Opel-Chef in Rüsselsheim steigt Uwe Hochgeschurtz auf und übernimmt zum 1. Juni im Mutterkonzern Stellantis die operative Leitung des Europageschäfts. Sein Nachfolger wird Florian Huettl, der bislang den Europa-Vertrieb der Marken Opel und Vauxhall verantwortet hat, wie Stellantis am Mittwoch in Amsterdam mitteilte. Der 45 Jahre alte Huettl ist seit März 2021 in dem von PSA und Fiat-Chrysler begründeten Stellantis-Konzern beschäftigt.

Die elektrische Zukunft

Der frühere Renault-Manager, ein gebürtiger Aschaffenburger, hat berufliche Erfahrungen in Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Russland gesammelt und verfügt über einen Bachelor-Abschluss in International Business Management. Er soll laut Stellantis die deutsche Traditionsmarke Opel mit ihrem rund 1500 Beschäftige zählenden Zulieferwerk in Kaiserslautern weiter in eine erfolgreiche elektrische Ära führen.