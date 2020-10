Der Online- und Versandhandel ist „klarer Gewinner der Corona-Krise“: Allein im August steigerte die Branche ihre Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat um 22,9 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit.

Von April bis Juni 2020 lag der reale Umsatzzuwachs im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar bei 32 Prozent. Aber auch schon vor der Corona-Krise legte die Branche kräftig zu: Von 1999 bis 2019 konnte sie die Umsätze mehr als verdoppeln, das Plus betrug 120,3 Prozent. Vor 20 Jahren eröffnete der heute weltgrößte Onlinehändler Amazon sein erstes Warenlager in Deutschland, etwa um dieselbe Zeit begann der Online-Marktplatz Ebay Deutschland seine Dienstleistungen einem größeren Publikum anzubieten, wie das Statistische Bundesamt in Erinnerung rief.

Der Boom des Onlinehandels ging vor allem von in den Jahren 1999 bis 2019 mit dem Niedergang der Kaufhäuser einher: Sie büßten in dieser Zeit 42,1 Prozent ihres realen Umsatzes ein.