Lange schien es, als wären die Aktienmärkte gegen das Coronavirus immunisiert. Nach einem tiefen Kurseinbruch zu Beginn der Pandemie ging es an den Börsen mit wenigen Unterbrechungen aufwärts. Selbst die starke Zunahme der Neuinfektionen in den vergangenen Wochen konnte dem Aufwärtstrend nichts anhaben. Doch nun das: Am Freitag gingen die Aktienkurse weltweit auf Talfahrt.

Bei der neuen Coronavirus-Variante Omikron ist unklar, wie gut die vorhandenen Impfstoffe wirken. Damit wächst die Angst, dass doch wieder ein flächendeckender Lockdown wie in Österreich