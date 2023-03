Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben sich einflussreiche Milliardäre von Kreml-Chef Wladimir Putin abgesetzt. Zumindest in Worten. Die Sanktionen dürften ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Manche fühlen sich zu Unrecht an den Pranger gestellt.

In einem am Montag veröffentlichten offenen Brief an Russlands Präsident Wladimir Putin schrieb der russische Medienmogul Evgeny Lebedev: „Als Bürger Russlands bitte ich Sie, den