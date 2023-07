Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer in der Sommersonne im Freien seinen Job verrichtet, hat ein höheres Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Für viele Experten heißt die Lösung UV-Schutzkleidung mit langen Ärmeln und langer Hose. In einem zweijährigem Praxistest ist die Kleidung gut bewertet worden.

Im Sommer draußen zu arbeiten, das bedeutet ein hohes Hautkrebs-Risiko. Doch lange Zeit Schutzkleidung mögen viele trotzdem nicht tragen. Eine neue Studie zeigt nun jedoch: Wer