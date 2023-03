Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ob an der Zapfsäule oder in anderen Bereichen: Heftige Preiserhöhungen sind nicht im Geringsten erkennbar. Aber Verbraucher stecken in der Zinsklemme.

Wenn man auf einschlägige Anlegertipp-Seiten blickt, stößt man immer häufiger auf die Warnung: Schützen Sie ihr Vermögen vor der Inflation. Doch obwohl der Fluss des billigen