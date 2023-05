Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die deutschen Versicherer warnen Autofahrer vor Gefahren durch Wild in den nächsten Wochen. Kommt es trotz aller Vorsicht zum Crash, zahlt die Kaskoversicherung, Aber Achtung: Das gilt nicht für alle Verkehrsunfälle mit Tieren.

In den Monaten April und Mai passieren laut Statistik die meisten Wildunfälle in Deutschland. Autofahrer sollten die Warnschilder vor Wildwechsel beachten und vor allem in der Dämmerung ihre