Russlands Staatskonzern Gazprom hat seine Lieferungen nach Deutschland durch die Nordseepipeline erneut für Wartungsarbeiten gestoppt. Am Samstag soll wieder Gas fließen.

Die Gaslieferungen versiegten wie angekündigt am frühen Mittwochmorgen, wie Daten des Europäischen Netzwerks für die Übertragungssysteme der Gasversorger (Entsog) zeigten. Gazprom teilte wenig später mit, die geplanten Arbeiten an einer Kompressorstation hätten begonnen.

Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, erklärte, Deutschland sei jetzt besser vorbereitet als bei der Lieferunterbrechung im Juli: Die Gasspeicher seien zu fast 85 Prozent befüllt. Der Preis für importiertes Gas ist dreimal so hoch wie vor einem Jahr. In Deutschland gilt, dass die Speicher am 1. Oktober zu mindestens 85 Prozent und am 1. November zu mindestens 95 Prozent voll sein sollen. Die bei einem Füllstand von 95 Prozent gespeicherte Gasmenge entspricht etwa dem bundesweiten Verbrauch der beiden Monate Januar und Februar 2022.

Speicher in der EU zu 80 Prozent gefüllt

Die Europäische Union hat ihr Gasspeicherziel zwei Monate im Voraus erreicht. Laut Daten der europäischen Gasspeicher-Betreiber waren die europäischen Reserven am Mittwoch zu 80,1 Prozent voll.

Wegen des Kriegs in der Ukraine hatte die Europäische Union ein neues Gesetz erlassen, wonach die Reservoirs in diesem Jahr bis zum 1. November zu 80 Prozent gefüllt sein müssen. Ziel ist es, bei einem Totalausfall russischer Gaslieferungen besser gewappnet zu sein.

Die Sache mit der Siemens-Turbine

Gazprom hatte die Lieferungen nach Deutschland bereits im Juli für zehn Tage unterbrochen; auch damals hatte das Unternehmen als Grund Wartungsarbeiten angegeben. Zuletzt lieferte Gazprom täglich rund 33 Millionen Kubikmeter Gas über Nord Stream 1 nach Deutschland. Das waren 20 Prozent der möglichen Liefermenge.

Als Grund für die Drosselung gibt Russland die Wartung einer Turbine von Siemens an, die wegen der Sanktionen des Westens nicht nach Russland geliefert werden könne. Die Bundesregierung hält diese Argumentation für technisch nicht nachvollziehbar.

Rekordgewinn im ersten Halbjahr

Die Entscheidung, die Lieferungen erneut zu stoppen, gibt der Furcht vor Versorgungsengpässen im Winter neuen Auftrieb. Der Westen wirft Moskau bei der Energieversorgung Erpressung vor. Nach der Verhängung westlicher Sanktionen gegen Moskau wegen des Einmarschs in der Ukraine hatte Russland bereits mehrfach seine Gaslieferungen nach Europa reduziert.

Am Dienstagabend stellte Gazprom seine Lieferungen an die französische Engie-Gruppe komplett ein. Grund seien ausstehende Zahlungen, erklärte der Konzern.

Ebenfalls am Dienstagabend veröffentlichte Gazprom seine Halbjahreszahlen. Der Gewinn im ersten Halbjahr betrug 2,5 Billionen Rubel (etwa 41,5 Milliarden Euro). Das war mehr als im ganzen Vorjahr: 2021 hatte Gazprom unter dem Strich umgerechnet 28,4 Milliarden Euro verdient.

Mit dem Rekordgewinn im Rücken will Gazprom seine Pipelineprojekte nach China ausbauen. Gazprom-Chef Alexej Miller sagte am Mittwoch während einer Telefonkonferenz der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, der Konzern werde in Kürze damit beginnen, sein Pipelinenetz auf dem europäischen Territorium mit dem Osten des Landes zu verbinden. Darüber hinaus kündigte er an, die Projektierung der geplanten Pipeline Kraft Sibiriens 2 zu starten. Die Leitung soll Gas von den Lagerstätten in Ostsibirien nach China bringen. Auch ein Abzweig durch die Mongolei ist dabei geplant.