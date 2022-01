Aber die Preise werden wegen des Klimawandels steigen.

Noch ist Trinkwasser in Deutschland günstig. Ein Liter aus dem Hahn kostet überall im Land weit unter einem Cent. In Rheinland-Pfalz hat ein Haushalt im Jahr 2019 durchschnittlich 1,75 Euro für einen Kubikmeter Wasser bezahlt. Allerdings schwanken die Preise je nach Region: Kostete ein Kubikmeter Wasser im Rhein-Pfalz-Kreis 1,21 Euro, lag der Preis im Donnersbergkreis bei 2,10 Euro. Doch unser wichtigstes Lebensmittel wird nicht immer so billig bleiben. Trockenheit und Hitzesommer wirken sich auf den Grundwasserspiegel aus. Wasserversorger in Deutschland rechnen mit Kosten von 1,2 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren, um sich auf den Klimawandel vorzubereiten. Verbraucher werden also mehr für ihr Wasser zahlen müssen.