Wie wäre es, wenn all unsere Smartphones, Tablets, Laptops und klugen Uhren nie wieder ans Ladegerät müssten? Stromversorgung durch die Luft lautet das Rezept.

Unsere Haushalte sind voller Ladegeräte, die unsere Steckdosen blockieren. Und permanent begleitet uns die Unruhe, ob denn auch unsere mobilen Geräte noch genug Strom für den geplanten Einsatz im Akku haben. Das hätte ein Ende, wenn das Laden so ähnlich funktionieren würde, wie schon seit langer Zeit Daten über drahtloses WLAN, LTE, Bluetooth oder RFID übermittelt werden. Strom wie WiFi basieren schließlich auf dem gleichen physikalischen Grundprinzip: elektromagnetischer Strahlung.

Drahtlose Übertragung von Strom nutzen wir bereits bei den Ladeschalen für Smartphones. Da nimmt der Strom einen Umweg: Er regt erst ein Magnetfeld an. Dessen Feld wird auf einen in der Nähe platzierten Magneten übertragen. Und von dort aus wird das Magnetfeld wieder in einen Stromfluss umgewandelt. Sind die Magnete sehr nah beieinander, funktioniert das sehr effektiv. Auch Apples kombiniertes Lade- und Verbindungsgerät MagSafe nutzt dieses Prinzip.

Nikola Tesla, Namensgeber für den bekannten E-Mobilhersteller, hatte schon 1890 demonstriert, wie man mit sogenannten Hochfrequenz-Resonanztransformatoren Strom über kurze Strecken durch die Luft übertragen kann. Leider brauchten die Geräte des genialen Erfinders sehr hohe Frequenzen und viel Platz. So kam es nie zu einer industriellen Anwendung. Im Sommer 2020 präsentierte aber Emrod, ein neuseeländisches Unternehmen, ein Verfahren, mit dem Strom im Außenbereich über mehrere Kilometer geschickt werden kann. Dazu gehörten ein gerichteter Sender und eine Empfangsanlage. Das ist nicht so effektiv wie per Kupferkabel, bietet sich aber für abgelegene Orte und schwieriges Gelände an.

Aber wir leben auch in miniaturisierten Zeiten. Und daher arbeiten derzeit mehrere Unternehmen an einer Umsetzung für den mobilen Alltag. Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi hatte schon zu Beginn des Jahres vielversprechende Prototypen unter dem Label Xiaomi Mi Air Charge präsentiert, aber interessierte Käufer sogleich auf unbestimmte Zeit vertröstet. Jetzt ist GuRu an die Öffentlichkeit getreten. Das Start-up-Unternehmen aus dem Silicon Valley hatte einige Jahre im stillen Kämmerlein gearbeitet, verkündet jetzt aber eine Allianz mit Motorola, dem Tochterunternehmen des Computer- und Smartphonebauers Lenovo, ebenfalls aus China. Die neue Ladetechnologie soll zukünftige Motorola-Smartphones mit Strom versorgen.

Die Lösung von GuRu nutzt kleine Transmitter-Module, die Millimeter-Wellen in einem Frequenzbereich abstrahlen, der auch von der aktuellen 5G-Smartphone-Sendetechnik genutzt wird. Sender und Empfänger sind so weit miniaturisiert, dass sie in ein Smartphone passen, aber auch unauffällig in einem Raum platziert werden können. Das Verfahren funktioniert sehr effektiv, weil nicht einfach der ganze Raum mit elektromagnetischen Wellen überschwemmt wird, sondern Sender und Empfänger dank intelligenter Ortungs- und Steuerungstechnik zueinander finden, so dass nur ein kleiner Bereich des Raums „bestrahlt“ wird. Bei der aktuellen Version wird der Sender an der Decke montiert. Englisch heißt der Sender „Generator Unit“, abgekürzt „Gu“. Im Mobilgerät arbeitet das Gegenstück, „Receiver Unit“ genannt, abgekürzt „Ru“.

Das „Gu“ kann auf eine Entfernung von bis zu etwa sieben Metern mehrere „Ru“ zugleich anpeilen und dosiert mit Strom versorgen. Zugleich merkt der Sender, wenn Objekte, Tiere oder Menschen in den Sendebereich geraten und unterbricht den Ladevorgang. Trotzdem könnten Bedenken von Strahlungsgegnern eine Umsetzung der Technik deutlicher erschweren als die ausstehenden technischen Probleme.

Da die Basistechnik patentfrei ist, werden in den kommenden Jahren verschiedenste Unternehmen versuchen, einen neuen Standard zu etablieren. GuRu ist so proprietär, wie auch andere Versuche, die noch in den Kinderschuhen stecken. Unternehmen wie Apple und Samsung sind in ihren Forschungsabteilungen auch nicht untätig. Für potenzielle Anwender wäre ein Standard-Wirrwarr eher abschreckend.