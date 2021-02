Die Pkw-Neuzulassungen auf dem EU-Automarkt sind zum Jahresbeginn auf ein Rekordtief gesunken. Im Januar 2021 brach die Anzahl der Neuzulassungen um 24 Prozent zum Vorjahresmonat auf rund 726.500 ein.

Wie der europäische Herstellerverband Acea am Mittwoch mitteilte, war der 2021er Wert der bisher niedrigste für einen Januar. Drei der vier wichtigsten Automärkte in der EU verzeichneten den Angaben zufolge zweistellige Rückgänge. Spanien traf es mit einem Einbruch um knapp 52 Prozent am schlimmsten. Aber auch in Deutschland sank die Anzahl der Neuzulassungen im Januar deutlich: um 31 Prozent. Den einzigen Anstieg bei den Pkw-Neuzulassungen verzeichnete derweil Schweden – und zwar gleich um knapp 23 Prozent.

In den vier wichtigsten Absatzstaaten der EU sowie in Großbritannien nahm der Beratungsgesellschaft EY zufolge im Januar auch das in den Vormonaten so starke Marktwachstum bei elektrifizierten Pkw deutlich ab. Gemeinsam kamen die Länder demnach auf ein Absatzwachstum von 23 Prozent bei reinen Elektroautos sowie 101 Prozent bei Plug-in-Hybriden. Damit war der Trend zwar noch deutlich erkennbar – doch im Dezember hatte das Plus jeweils deutlich über 400 Prozent betragen.