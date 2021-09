Der Anteil von Elektroautos an den Neuzulassungen in Deutschland hat im August mit fast 28 Prozent einen Rekord erreicht.

53.400 rein batterieelektrische Pkw und Plug-in-Hybride wurden angemeldet, ihr Anteil betrug damit 27,6 Prozent, wie der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) am Freitag mitteilte. Insgesamt wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im August 193.300 Pkw neu zugelassen, das waren 23 Prozent weniger als im August 2020. Dabei war das Niveau schon im vorigen Sommer wegen der Produktionsausfälle und des Nachfrageschocks nach der ersten Pandemie-Welle gering gewesen.

Die Elektro-Neuzulassungen stiegen laut VDA im Vergleich zur gleichen Vorjahreszeit um 61 Prozent – die von rein batterieelektrischen Pkw um 80 Prozent, die von Plug-in-Hybriden um 43 Prozent. Der Anteil von fast 28 Prozent war demnach höher als der bisherige Rekord vom Dezember 2020.

Weit unter Niveau von 2019

Insgesamt verkauften die Hersteller aber – wie im Juli schon – weniger als im Vorjahresmonat. In den ersten acht Monaten war die Neuzulassungsbilanz zwar positiv, der Vorjahreswert wurde um 2,5 Prozent überschritten. „Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2019 wurden jedoch gut ein Viertel weniger Pkw neu zugelassen“, so der VDA. Das Vorkrisenniveau auf dem deutschen Pkw-Markt sei „weiterhin nicht in Sicht“. Steigerungen nach Autotypen gab es im direkten Monatsvergleich nur bei den Kleinwagen.

Lesen Sie auch: CO2-Preis im Verkehr belastet ärmere Haushalte stärker