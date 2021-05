Die Reduzierung des Bahnangebots durch den Corona-Sonderfahrplan hat in der Pfalz für einigen Ärger gesorgt. Nach und nach soll das Zugangebot nun wieder erweitert werden. Eine erste große Etappe ist für den 4. Mai vorgesehen, eine weitere für den 14. Juni. Betroffen ist neben dem Regional-Express-Netz und der S-Bahn auch der Verkehr in die BASF.

Mit dem Corona-Sonderfahrplan wurde das Zugangebot häufig auf einen Stundentakt ausgedünnt. Besonders massiv war die Reduzierung bei den Regional-Express-Linien, die mit Ausnahme des RE 1 komplett weggefallen sind.

Nach den Plänen des für den regionalen Bahnverkehr im südlichen Rheinland-Pfalz zuständige Zweckverbands in Kaiserslautern sollen die RE-Linien von der ersten Etappe am 4. Mai besonders profitieren. Auf der Linie RE 1 von Mannheim über Kaiserslautern und Saarbrücken nach Trier soll wieder der reguläre Fahrplan gelten.

RE 4 und RE 14 fahren wieder

Mit nur wenigen Ausnahmen sollen auch die Linien RE 4 von Karlsruhe über Germersheim, Speyer und Frankenthal nach Mainz und RE 14 von Mannheim über Ludwigshafen Mitte nach Mainz wieder nach dem regulären Fahrplan bedient werden.

Auch die derzeit komplett eingestellte RE-Linie von Neustadt über Landau nach Karlsruhe soll ab 4. Mai wieder nach dem regulären Fahrplan fahren. Ausnahmen von dem Prinzip, dass auf den nicht elektrifizierten Strecken der Pfalz ab 4. Mai wieder der Regelfahrplan gilt, gibt es bei den Strecken nach Weißenburg und Lauterbourg im Elsass. Wegen der Grenzproblematik fahren bis auf Weiteres auf beiden Strecken keine Züge und die Ersatzbusse nur auf dem deutschen Streckenabschnitt. Die Regionalbahn-Linie von Neustadt nach Weißenburg entfällt auf dem Abschnitt südlich von Landau, fährt aber zwischen Landau und Neustadt. So wird der Abschnitt Neustadt–Landau wieder von drei Zugpaaren pro Stunde bedient.

Direktzug von Landau in die BASF

Wieder eingeführt wird auch der morgendliche Direktzug von Landau in die BASF. Dagegen gibt es zunächst noch keine Direktzüge von Kaiserslautern in die BASF. Die Umsteigeverbindungen sollen aber verbessert und auch die Anbindung von Kaiserslautern an die Frühschicht in der BASF wieder hergestellt werden. Verbessert werden soll auch die Verbindung zwischen Germersheim und der BASF.

Ab 4. Mai gilt auch auf den Stadtbahnlinien der Karlsruher AVG nach Wörth und Germersheim wieder der reguläre Fahrplan. Damit entfällt der Zwei-Stunden-Takt mit Triebwagen der S-Bahn Rhein-Neckar zwischen Karlsruhe und Germersheim.

Im Kernnetz der S-Bahn Rhein-Neckar gibt es Verbesserungen, aber noch keine Rückkehr zum Regelfahrplan. Auf der Strecke von Mannheim nach Neustadt soll zusätzlich zur stündlichen S 1 montags bis freitags zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr auch die S 2 fahren. In dieser Zeit ergibt sich hier also wieder ein halbstündliches Angebot. Die S 2 fährt statt zwischen Kaiserslautern und Mosbach aber nur zwischen Neustadt und Eberbach. Immerhin verbessert sich dadurch auch das derzeit stark ausgedünnte Angebot zwischen Mannheim und Heidelberg.

Mehr Züge auf der Linie S 6

Auf der S 6 von Mannheim über Frankenthal und Worms nach Mainz soll es zusätzliche Züge zum derzeitigen Stundentakt geben, aber noch keine Rückkehr zum regulären Halbstundentakt. Bei der S-Bahn gibt es zusätzlich zur generellen Personalknappheit auch noch Fahrzeugmangel, weil wegen Problemen bei der Lieferung von Ersatzteilen eine ganze Reihe von S-Bahn-Triebwagen derzeit nicht zur Verfügung steht.

Ab dem regulären Zwischenfahrplanwechsel am 14. Juni soll dann grundsätzlich wieder der Regelfahrplan im regionalen Bahnverkehr gelten. Ob sich dies umsetzen lässt, wird allerdings davon abhängen, wie sich die Corona-Pandemie allgemein und speziell die Personalsituation bei den Bahnunternehmen in der Region entwickelt.

Ausflugszüge sollen ab Juli fahren

Unter dem gleichen Vorbehalt stehen Pläne, die diversen Ausflugszüge unter anderem nach Bundenthal im Dahner Felsenland, deren Saison normalerweise am 1. Mai beginnt, ab Anfang Juli fahren zu lassen.

In der Online-Auskunft der Deutschen Bahn unter www.bahn.de sind die ab 4. Mai gültigen Fahrpläne voraussichtlich frühestens ab 28. April zu ersehen.