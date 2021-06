Mit neuen Zuständigkeiten und rechtlichen Werkzeugen in der Tasche wollen Deutschlands oberste Wettbewerbshüter stärker gegen unlautere Unternehmensmethoden vorgehen.

Bei der Vorlage des Tätigkeitsberichts des Bundeskartellamts stellte Behördenchef Andreas Mundt am Mittwoch in Bonn den Start des Wettbewerbsregisters für diesen Herbst in Aussicht. Es handelt sich um eine Datenbank, an die bundesweit rund 30.000 Vergabestellen angeschlossen werden und in die Meldungen von Staatsanwaltschaft sowie Zoll einfließen. Das soll verhindern, dass Firmen mit Dreck am Stecken Aufträge für den Bau von Brücken, Gebäuden oder für Dienstleistungen bekommen.

Auch gegen kriminelle Vereinigungen

Es geht etwa um Steuerhinterziehung, um die Nichteinhaltung des Mindestlohns und in den schlimmsten Fällen um die Bildung von kriminellen Vereinigungen, um Terrorismusfinanzierung und Menschenhandel. „Solche Unternehmen werden je nach Delikt drei bis fünf Jahre von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen“, sagte Mundt. Schon heute gibt es entsprechende Vorschriften, solche Unternehmen nicht zum Zug kommen zu lassen. Allerdings fehlt ein zentrales Portal, um bundesweit den Überblick zu haben.

Klagen gegen US-Giganten laufen weiter

Unterdessen laufen unlängst gestartete Verfahren gegen US-Internetgiganten weiter. Im Januar war eine Gesetzesnovelle abgeschlossen worden, der zufolge das Kartellamt früher eingreifen kann als bisher. Künftig kann das Kartellamt bestimmte Verhaltensweisen auch vorbeugend untersagen – „also quasi bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist“, wie Mundt es formuliert. Das könne dazu beitragen, die Marktmacht großer Plattformen einzubremsen.

Zwischen Ende Januar und Mitte Juni leitete die Behörde „Festlegungsverfahren“ gegen die großen Digitalkonzerne Facebook, Google, Amazon und Apple ein. Man habe, so Mundt, in der Vergangenheit „leidvolle Erfahrungen gemacht, was passiert, wenn die Unternehmen sich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wehren“. So dauere ein Rechtsstreit mit dem US-Internetgiganten Facebook über die verschiedenen Instanzen hinweg schon sehr lange.