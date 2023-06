Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Klaus Merx, 58-jähriger Software-Ingenieur, ist am Donnerstag zum neuen Betriebsratsvorsitzenden des Walldorfer Software-Konzerns SAP SE gewählt worden. Merx war bereits zwischen 2015 und 2018 in dieser Funktion und gehört dem Betriebsrat seit Gründung im Jahr 2006 an.

Stellvertretende Vorsitzende bleibt Nathalie Boulay, zweite Stellvertreterin ist Elke Hänle, teilte die Arbeitnehmervertretung weiter mit. Merx wolle zusammen mit den Stellvertreterinnen den