Einzelhandel, Verbraucherschützer und Verbände sind sich einig: Deutschlands Innenstädte müssen sich verändern. Wirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU) will nun gar einen runden Tisch zum Thema einrichten. Doch wie soll die Fußgängerzone der Zukunft eigentlich aussehen?

Geschlossene Warenhäuser, verrammelte Boutiquen und Diskotheken, in denen das Licht für immer ausgegangen ist: Etlichen Innenstädten in Deutschland droht nicht zuletzt durch die Corona-Krise und den Siegeszug des Onlinehandels ein Sterben auf Raten. Immer lauter wird deshalb die Forderung nach neuen Ideen für die Innenstädte.

„Nur zu sagen: Kommt und kauft bei uns Strumpfbänder und nehmt noch ein paar Stifte mit - das wird es nicht mehr sein“, sagt der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, Klaus Müller. Notwendig seien kreative Lösungen für „neue Innenstädte“, bei denen neben dem Handel auch Gastronomie und Veranstaltungen eine viel größere Rolle spielten als bisher.

Ähnlich bewertet dies Jürgen Vogel, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz. Dabei vor allem auf Dienstleister und Gastronomie zu setzen, reicht seiner Ansicht aber nicht aus. „ Wir müssen Innenstädte neu denken, vielleicht auch neu erfinden“, sagt Vogel. Der Handel allein könne künftig nicht mehr die Leitbranche der Innenstädte sein. Es müssten andere Angebote hinzukommen. Es müsse versucht werden, Innenstädte so zu gestalten, dass Menschen sich dort gerne aufhalten. „Dazu zählen attraktiver Wohnraum, neue experimentelle Wohnformen, junges studentisches Leben oder Betreuungsmöglichkeiten, sowohl für Kinder wie für Senioren.“

Dreifacher Tsunami setzt den Städten zu

Die Innenstädte brauchen dringend neue Impulse. Denn schon vor Corona lösten die Einkaufsstraßen in den meisten Städten bei den Verbrauchern allenfalls lauwarme Begeisterung aus. Bei einer 2019 veröffentlichten Befragung von mehr als 59.000 Innenstadtbesuchern in 116 Städten durch das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) gaben die Verbraucher den Stadtzentren im Durchschnitt nur die Schulnote „Drei plus“. Und seitdem hat sich die Lage eher noch zugespitzt. „Die Innenstädte haben es mit einem dreifachen Tsunami zu tun: dem Strukturwandel im Einzelhandel, der Digitalisierung und der Corona-Pandemie“, sagte kürzlich IFH-Geschäftsführer Boris Hedde. Der Handelsverband warnte bereits, dass die Corona-Krise das Aus für rund 50.000 Geschäfte bedeuten könne.

Besonders beim Modehandel schrillen die Alarmglocken. „Der stationäre Textil-, Schuh- und Lederwarenhandel verliert weiterhin jede Woche Millionen Euro an Umsatz“, klagen die Branchenverbände. Die Existenz Tausender Mode-, Schuh- und Lederwarengeschäfte stehe auf dem Spiel. Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, deren Gläubiger jetzt dem Insolvenzplan des Sachverwalters zugestimmt haben, will bundesweit fast 50 ihre Kaufhäuser schließen. Die Modekette Esprit plant Schließungen in ähnlicher Größenordnung.

Für viele Gaststätten ist die Lage dramatisch

Doch nicht nur der Handel in den Innenstädten schwächelt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga klagte , die Lage in der Stadthotellerie und bei den Diskotheken und Clubs, für die es immer noch keine Öffnungsperspektive gebe, sei dramatisch. Nach einer Umfrage des Verbandes fürchten mehr als die Hälfte aller Betriebe um die Existenz.

Ideen, um den Innenstädten neues Leben einzuhauchen, sind also dringend gefragt. Tatsächlich gibt es einige davon. Bei manchen geht es einfach darum, das Einkaufen in den Innenstädten wieder attraktiver zu machen, damit die Schere zum Online-Handel nicht noch weiter auseinandergeht. Wichtig seien hier etwa eine gute Erreichbarkeit der Innenstädte auch mit dem Auto, Investitionen in die Aufenthaltsqualität, etwa in Optik und Sicherheit, mehr Möglichkeiten für verkaufsoffene Sonntage und und ein gutes City-Marketing, meint der Handelsverband Textil.

Verbraucherzentralen-Chef Klaus Müller geht das allerdings nicht weit genug. In der Innenstadt sollte in Zukunft nicht nur geshoppt werden, meint er. Nötig seien „Kleinkunstflächen, Auftrittsmöglichkeiten, vielleicht auch Räumlichkeiten, wo sich Vereine, Verbände, andere treffen können – wo es von Modeschauen bis hin zu Messen alles geben kann“. Hier sei die Politik gefordert, den Kommunen finanziell unter die Arme zu greifen, um die nötige Infrastruktur zu schaffen.

Um die meist finanziell klammen Kommunen dabei zu unterstützen, hat jetzt der Deutsche Städtetag einen Vorschlag gemacht: einen „Bodenfonds“ einzurichten, damit Kommunen leichter Immobilien in zentralen Innenstadtlagen erwerben können. Ziel ist es, deren Attraktivität zu erhöhen. Bund und Länder seien finanziell gefordert, dafür genügend Mittel bereitzustellen – auch mit Blick auf den Einbruch der Gewerbesteuer in Folge der Corona-Krise, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages.

Einzelhandel soll am Onlinegeschäft partizipieren

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will nun Anfang Oktober einen Runden Tisch einberufen. Es gehe darum, „wie wir die Krise in den Innenstädten wenden können zum Besseren“. Diskutieren soll der Runde Tisch auch darüber, „wie wir dem Einzelhandel die Partizipation an steigenden Onlineumsätzen ermöglichen können“. Es gebe entsprechende Modelle auf lokaler Ebene – „ich sehe die Verantwortung des Bundes, diese Entwicklung zu unterstützen“.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert schon seit Wochen einen Sonderfonds mit 500 Millionen Euro. Die Mittel sollen zur Aktualisierung und Standardisierung von Einzelhandelskonzepten, zur Analyse der Leerstände sowie für eine aktive Ansiedlungspolitik verwendet werden.