Vermieter können die Grundsteuer auf ihre Mieter umlegen. Das gilt auch für die neue Grundsteuer, für deren Erhebung die Finanzbehörden gerade die Voraussetzungen schaffen. Manche Mieter fragen sich nun: Zahlen sie künftig zu viel, wenn die Bescheide des Finanzamtes Fehler zu ihren Lasten enthalten sollten?

Allein in Rheinland-Pfalz hat die Finanzverwaltung schon mehr als 900.000 neue Grundsteuerbescheide verschickt. Viele Hauseigentümer und Vermieter dürften froh sein, wenn die Sache endlich erledigt ist. Ob sie ihre Bescheide penibel überprüfen, ist ungewiss. Wer nicht selbst im Haus wohnt und die Steuer voll an Mieter überwälzen kann, heftet die Unterlagen vielleicht achtlos ab. Einsprüche gegen die Bescheide müssten aber binnen Monatsfrist eingelegt werden. Bislang liegen rund 94.000 Einsprüche vor – was auf offene Streitpunkte und einen möglicherweise hohen Korrekturbedarf hinweist.

Das Problem für die Mieter ist: Fehler, die dem Finanzamt jetzt passieren und durch einen Einspruch des Vermieters nicht behoben werden, schlagen sich in der Höhe der Grundsteuer nieder, die sie ab 2025 letztlich tragen müssen – über die künftigen Betriebskosten-Abrechnungen ihres Vermieters. Die Grundsteuer gehört zu den Betriebskosten, die Vermieter an Mieter weitergeben dürfen.

„Schwarzer Peter beim Mieter“

Experten rechnen zwar damit, dass die allermeisten Bescheide der Finanzämter hinsichtlich der Basisdaten, die in die Berechnungen einfließen, stimmen. Dies sieht auch der Mieterverein Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer nicht anders. Komme es aber doch zu einem Fehler, der zulasten des Mieters geht, und der Vermieter kümmere sich jetzt nicht darum, könne „der Schwarze Peter beim Mieter liegen“, sagt Vorstandsmitglied Willibrord Zunker, Rechtsanwalt in Ludwigshafen.

Gelingt es dem Mieter, einen Fehler aufzuspüren, spart er womöglich Geld. Denn laut Eigentümerverband Haus und Grund Rheinland-Pfalz muss es der Mieter nicht akzeptieren, „wenn der Vermieter hier nachlässig wäre und falsch berechnete Steuerforderungen kommentarlos weitergibt“. Vielmehr könne der Mieter zu hohe Belastungen, die der Vermieter hätte vermeiden können, „entsprechend kürzen“.

Recht auf Einsichtnahme nutzt nichts

Wie bei anderen Betriebskosten auch hat der Mieter ein Recht auf Einsichtnahme in die Abrechnungsbelege des Vermieters. Dabei geht es bei der Grundsteuer aber nicht um die Bescheide des Finanzamtes, sondern um den Bescheid, den die jeweilige Kommune erst noch über die konkrete Höhe der neuen Grundsteuer erstellen wird. Dieser kommunale Bescheid ist allerdings nur ein Folgebescheid der beiden Bescheide, die von den Finanzämtern derzeit verschickt werden: einerseits den Wertbescheid, der alle wichtigen Basisdaten zu Grundstück und vermietetem Haus enthält, und zum anderen den Messbescheid.

Stecken in diesen amtlichen Schreiben Fehler, lassen sie sich anhand des Bescheides der Kommune nicht mehr erkennen. Im kommunalen Bescheid wird nicht einmal der neue Grundsteuerwert ausgewiesen, wie der Gemeinde- und Städtebund (GStB) Rheinland-Pfalz auf Anfrage bestätigte. Ein Mieter kann folglich auch nicht kontrollieren, ob dieser Wert richtig ermittelt wurde.

Anspruch des Mieters ungeklärt

Laut GStB bekommen auch die Kommunen selbst den Grundsteuerwert nicht mitgeteilt. Sie müssten ihn auch nicht kennen. Es reiche aus, wenn die Kommune den Grundsteuer-Messbetrag, den Hebesatz und den Zahlbetrag in ihrem Bescheid ausweise, erläutert GStB-Referent Horst Meffert. Die neuen Messbeträge würden den Kommunen zu diesem Zweck von der Finanzverwaltung digital übermittelt.

Die Höhe der Grundsteuer ergibt sich dann durch einfache Multiplikation des jeweiligen Messbetrags für die Immobilie mit dem Hebesatz, den jede Kommune eigenständig festlegt. Die Messbeträge sind dabei allerdings auch nur ein Rechenergebnis: Sie ergeben sich aus einer Multiplikation des jeweiligen Grundsteuerwerts mit der gesetzlich festgelegten Steuermesszahl.

Will ein Mieter überprüfen, ob er zu viel Grundsteuer zahlt, kann er versuchen, an Informationen über die Berechnung des Grundsteuerwerts zu kommen. Möglicherweise stellt ihm der Vermieter den entsprechenden Bescheid des Finanzamtes dafür zur Verfügung. Ob der Mieter juristisch Anspruch darauf hat, ist eine andere Frage. „Wenn ein Mieter die Höhe der Grundsteuer anzweifelt, dann muss er dies auf dem Zivilrechtswege mit seinem Vermieter erledigen“, sagt GStB-Referent Meffert. Die Kommunen seien hier „nicht die Mittelsmänner zwischen Vermieter und Mieter“.

„Einsichtnahme vertretbar“

Im Streitfall müsste also ein Gericht darüber entscheiden, ob der Mieter den Grundsteuer-Wertbescheid einsehen darf. Aus Sicht des Mietervereins Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer wäre es wünschenswert, „dass die Rechtsprechung dann nicht zu hohe Anforderungen stellt, damit der Mieter Einblick nehmen kann“, sagt Vorstandsmitglied Zunker: „Indizien, dass es so nicht stimmen kann, sollten ausreichen“.

Ralf Schönfeld, Direktor beim Eigentümerverband Haus und Grund Rheinland-Pfalz, hält eine Einsichtnahme des Mieters in den Grundsteuer-Wertbescheid des Finanzamtes „für vertretbar“ – vorausgesetzt, es bestünden „berechtigte Zweifel“ an der Angemessenheit des Grundsteuer-Messbetrags im Bescheid der Kommune. Er schränkt jedoch ein: „Ob dies im Streitfall von einem Gericht auch so bewertet würde, kann ich nicht sicher einschätzen.“

Hat ein Mieter Einsicht in die Daten, anhand derer das Finanzamt seine Bescheide erstellt hat, kann er manches immerhin nachprüfen. Rechtsanwalt Zunker nennt den Bodenrichtwert und die Mietstufe, die im Internet abgerufen werden könnten. Die Wohnflächen ließen sich mit den Angaben in früheren Heizkosten-Abrechnungen vergleichen, und nach der Baualtersklasse könne bei der Baubehörde gefragt werden. Der Mieter gewinne so Anhaltspunkte, ob etwas nicht stimmen könne.

Laut GStB-Referent Meffert ist bei der Wohnfläche ein Eins-zu-eins-Vergleich zwischen Heizkosten- und Grundsteuer-Abrechnung allerdings nicht immer möglich, da die Mietfläche nach einer anderen Norm berechnet werde als die Wohnfläche bei der Grundsteuer. Zu geringen Abweichungen bei den Flächen könne es etwa bei vorhandenen Treppenhäusern, Fluren oder Dachschrägen kommen.

