In Singen im Kreis Konstanz entsteht eine Produktionsanlage für einen Impfstoff gegen das Denguefieber.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat laut einer Mitteilung vom Montag dem Pharmaunternehmen Takeda die Anlage genehmigt. Sie soll Anfang 2022 in Betrieb gehen und maximal 8000 Liter Impfstoff jährlich produzieren.

Das Denguefieber ist mittlerweile die am häufigsten aus den Tropen importierte Viruserkrankung. Das Robert-Koch-Institut meldete 2018 insgesamt 1176 Infizierte in Deutschland – eine höhere Anzahl als etwa bei der Frühsommer-Hirnhautentzündung FSME. Überträger ist in Europa zunehmend die Asiatische Tigermücke, die auch bereits in der Pfalz gesichtet wurde.

Die Singener Produktionsstätte gehört zu einem japanischen Unternehmen, das 74 Millionen Euro in den Standort investiert. Deutschland sei das erste Land, in dem Takeda außerhalb Japans einen Impfstoff herstellen wird, hieß es weiter. In Singen sollen 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.