Der Industrieverpackungshersteller Schütz mit Hauptsitz in Selters im Westerwald arbeitet künftig noch enger mit dem Ludwigshafener Chemiekonzern BASF zusammen.

Die BASF und ihr langjähriger Verpackungssystem-Partner Schütz haben nach Angaben beider Unternehmen vom Dienstag einen Ansiedlungsvertrag für Schütz zum Bau eines hochautomatisierten Produktions- und Lagerstandorts für Intermediate Bulk Container (IBC) am Hauptsitz der BASF in Ludwigshafen unterzeichnet. Die neue Produktionsanlage für IBC soll der langfristigen Versorgung des BASF-Werks mit Industrieverpackungen sorgen. Der Baustart für die IBC-Fertigungsanlage ist für das dritte Quartal 2026 vorgesehen.

Logistisch enge Verzahnung

Schütz hat mit der BASF ein neues, ganzheitliches Versorgungskonzept mit industriellen Verpackungen für den Standort entwickelt. Das künftige Produktionswerk von Schütz und der Chemiestandort soll dabei logistisch eng miteinander verzahnt werden. Kernbestandteil ist der Aufbau der Anlage zur IBC-Herstellung auf einem Grundstück am Werksrand der BASF.

Zudem sieht das Konzept ein modernes, digitalisiertes Packmittellager vor, das sich an die Container-Produktion anschließen soll, und den weiteren Ausbau der Wiederverwendung, Aufbereitung und des Recyclings genutzter Verpackungscontainer. „Die Integration der IBC-Fertigung in unsere Wertstoff- und Produktionskreisläufe stärkt langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit“, sagt Helmut Winterling, BASF-President Europäische Verbundstandorte.