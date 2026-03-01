Die Eskalation im Iran und in der Nahost-Region könnte den Welthandel bremsen. Anleger müssen noch aufmerksamer sein als sonst.

Von Matthias Schiermeyer

Aktienanlegern bleibt gerade kaum etwas erspart: Vor gut einer Woche der Zoll-Irrsinn in den USA, Mitte der Woche die KI-Euphorie-Bremse mit dem Nvidia-Kursverfall trotz überraschenden Rekordumsatzes – und an diesem Wochenende der israelisch-amerikanische Angriff auf den Iran. Das ist der Stoff, der in der Vergangenheit Börsencrashs provoziert hätte. Diesmal müssen die Auswirkungen abgewartet werden. Die Aktienmärkte reagieren nicht mehr so panisch auf geopolitische Verwerfungen wie vor Jahren – auch ein Trump-Effekt, wenn man so will.

Die Eskalation in Nahost war zumindest einkalkuliert. Immerhin hat der Ölpreis seit seinem Tiefstand Mitte Dezember eine klare Tendenz nach oben. Weil der Iran den Konflikt sofort auf die Region ausweitet, könnte ein Ölpreisschock ein Ziel seiner aggressiven Gegenwehr sein. Hinzu kommt die Frage, ob das Rumpf-Regime in der Lage ist, die Straße von Hormus dauerhaft zu blockieren, um den Welthandel zu beeinträchtigen. Sollte der Konflikt über Wochen ausufern, sind globale Auswirkungen unvermeidlich. Gerade die wenig robuste Wirtschaft in Europa könnte darunter leiden. So dürfte die Nervosität der Anleger weiter wachsen.

Interessante Entscheidung im Dax

Eine der Deutschen Börse könnte da untergehen: Am Mittwochabend werden die neuen Zusammensetzungen der Auswahlindizes bekannt gegeben, die dann vom 23. März an gelten. Die Chance für ein Wiedersehen mit Lufthansa im Oberhaus wird mit knapp 50 Prozent bewertet. Falls die Airline vom MDax aufsteigen sollte, müssten Zalando als kleinster Dax-Wert oder Scout24 absteigen. Auch die Porsche Holding droht in den Abstiegsbereich zu geraten; die Porsche AG ist bereits aus dem Dax geflogen.

All das kann die Kurse beeinflussen, wenn Fonds, die den Index abbilden, umschichten.