Wer bewusst konsumiert, kann die Dinge besser genießen, sagt Astrid Jung.

10.000 Dinge, sagt die Statistik, gebe es im Schnitt in einem Haushalt in Deutschland. Die genaue Anzahl der Gegenstände ist dabei gar nicht so wichtig. Entscheidend ist, dass viele Dinge, die wir besitzen,