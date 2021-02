Am deutschen Aktienmarkt sind am Montag einige Rekorde gepurzelt. Sowohl der Leitindex Dax als auch der Index der mittelgroßen Werte M-Dax und der Nebenwerteindex S-Dax erreichten im frühen Handel Höchststände.

Am späten Vormittag ließ der Schwung wieder etwas nach, und der Index der deutschen Börsenschwergewichte beendete den Tag mit einem Aufschlag von lediglich 0,02 Prozent auf 14.059,91 Punkte. Bei gut 14.169 Zählern hatte er gleich nach Handelsbeginn seine Bestmarke erreicht. Seit dem Tief im Corona-Börsencrash im März 2020 ging es für den Dax damit um 70 Prozent nach oben. Der M-Dax kletterte auf den Rekord von 32.606,33 Zählern und schloss mit 32.474,07 Punkten, der S-Dax erreichte den Höchststand von 15.832,89.

Für Furore sorgte der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor. Der Chipentwickler einigte sich mit dem japanischen Elektronikkonzern Renesas auf eine Übernahme. Renesas will je Dialog-Aktie 67,50 Euro bezahlen. Am Montag schnellten die Papiere entsprechend um 16,5 Prozent auf 65,38 Euro in die Höhe. Aktionäre und Aufsichtsbehörden müssen über den Deal noch entscheiden.