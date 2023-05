Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Zirkusse sind eine der von der Pandemie am härtesten getroffenen Branchen. Seit fast zwei Jahren läuft so gut wie nichts mehr. Vielfach geht es ums Überleben. Auch bei Krone in München hat das Schicksal zugeschlagen. Doch in der Manege keimt noch Hoffnung.

Es ist eine Geschichte der enttäuschten Hoffnungen und vergeblichen Wiederbelebungsversuche. „Damals haben wir gedacht, das werden zwei bis drei Monate Unterbrechung“, erzählt