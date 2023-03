Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Pandemie hat es schonungslos offengelegt: Bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens hinkt Deutschland anderen Staaten weit hinterher. So wie vielen Gesundheitsämtern eine moderne IT fehlt, hapert es auch an der digitalen Vernetzung von Patienten, Arztpraxen, Krankenhäusern und Apotheken. Das soll die Elektronische Patientenakte (EPA) ändern, die nach ihrem Start zu Jahresbeginn nun vor dem nächsten Schritt steht:

Ab Juli sind die Kassenärzte verpflichtet, ihre Praxen an die so genannte Telematik-Infrastruktur anzubinden, auf der die EPA läuft. Das gilt auch für die Krankenhäuser.

Welche