Aktuelle KI-Modelle können Schwachstellen in Software ausnutzen. DAher werden sie noch unter Verschluss gehalten. Was das für die Cybersicherheit bedeutet.

Für Claudia Plattner, die Chefin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, steht fest: „Eine neue Zeitrechnung der Cybersicherheit ist angebrochen.“ Künstliche Intelligenz (KI) habe einen deutlichen Evolutionsschritt vollzogen und sei nun in der Lage, „Sicherheitslücken auf Knopfdruck zu finden und den passenden Angriff gleich mitzuliefern“. Hintergrund ihrer warnenden Worte sind neue Modelle der weltweit führenden US-amerikanischen Firmen OpenAI und Anthropic.

Letztere machte im April mächtig Wirbel mit der Ankündigung von „Claude Mythos“. Ihm wurden außergewöhnliche Fähigkeiten im Bereich der Computersicherheit zugeschrieben. Daher sei das Programm auch zu gefährlich für die breite Öffentlichkeit, dürfe nicht in die falschen Hände geraten. Es bleibt unter Verschluss, nur ein streng ausgewählter Kreis erhält Zugang. Dadurch soll Software abgesichert werden, um böswilligen Akteuren zuvorzukommen.

„Die Verfügbarkeit eines solchen Modells wäre ein echter Game Changer“, ist Heiko Roßnagel, Cybersecurity-Forscher beim Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, überzeugt. Früher brauchte es Expertise, um Schwachstellen zu finden und sie auszunutzen. Mit einer solchen KI brauche es dagegen lediglich einen Prompt und etwas kriminelle Energie. „Nun kann im Prinzip jeder zum Angreifer werden, was die Zahl der Angriffe auf Unternehmen signifikant erhöhen wird“, schreibt er auf dem Fraunhofer-Blog.

„Müssen Welle von neuen Schwachstellen überleben“

Doch wie viel Glauben darf man Unternehmensangaben zur Leistungsfähigkeit ihrer KI überhaupt schenken? „Das muss man immer mit einer gewissen Marketingbrille sehen“, erläutert Thorsten Holz vom Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre in Bochum bei einer Veranstaltung des Science-Media-Centers. Anthropic sei eine Firma, die kurz vorm Börsengang stehe und natürlich auch Aufmerksamkeit erregen wolle. Er hat mit anderen Forschern überprüft, wie gut die aktuellen sogenannten Frontier-Modelle sind. Zu denen zählt auch „GPT5.5-Cyber“ von OpenAI, das vorige Woche offiziell vorgestellt wurde und auf das ebenfalls nur ausgewählte Sicherheitsexperten zugreifen können. Die Modelle sollten autonom unbekannte Schwachstellen in Betriebssystemen, Webbrowsern und anderer Software finden und ausnutzen. „In dieser Aufgabe sind sie erstaunlich gut“, sagt Holz. Frühere Modelle schafften das nicht. Man habe in letzter Zeit sehr schnell sehr große Fortschritte beobachten können, findet Holz. Jonas Geiping vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen kann diesen Eindruck bestätigen. „Es werden wirklich Schwachstellen gefunden, wo sie vorher nicht entdeckt wurden.“ Der Effekt sei real erkennbar unabhängig von den Ankündigungen der Firmen.

Konrad Rieck, Leiter des Lehrstuhls für Maschinelles Lernen und Sicherheit an der Technischen Universität Berlin, relativiert die Auswirkungen ein wenig. „Nicht alles, was auf den ersten Blick den Angreifern hilft, schadet den Verteidigern nur“, sagt er. Es sei immer gut, wenn Schwachstellen gefunden und entfernt würden. Die seien ja alle schon vorhanden, unsichere Software laufe jeden Tag. „Was jetzt ein bisschen Unruhe in die Sache bringt, ist, dass die aktuellen Modelle Schwachstellen eben nicht nur finden, sondern dass sie auch gut darin sind, sie auszunutzen.“ Das könnte zunächst Angreifern in die Hände spielen. Gleichzeitig dürfte diese Technologie Riecks Auffassung nach die Automatisierung in der IT-Sicherheit erhöhen. Mehr Druck auf die Hersteller sei notwendig, damit sie die neueste Technologie nutzen, um ihre Software abzusichern. „Wir müssen diese Welle von neuen Schwachstellen quasi überleben, und danach werden die Systeme wahrscheinlich sicherer.“

BSI-Chefin fordert Sofortmaßnahmen

BSI-Präsidentin Claudia Plattner skizziert zwei Szenarien: „Im besten Fall stehen wir vor einer Welt, in der es praktisch keine klassischen Software-Schwachstellen mehr gibt“, schreibt sie. In alter Software werden sie gefunden und geschlossen, bevor sie ausgenutzt werden können. Neue Software wiederum wird schon vor der Veröffentlichung mit KI geprüft und entsprechend korrigiert.

Im ungünstigsten Fall erlebe man allerdings eine Welt mit deutlich mehr Unsicherheit, in der nur einige wenige Staaten und Akteure exklusiven Zugriff auf die besten KI-Modelle haben, Schwachstellen ausnutzen können und ihre digitale Überlegenheit als Druckmittel einsetzen.

Plattner fordert Sofortmaßnahmen: ein Institut für KI-Sicherheit, den Aufbau eigener KI-Fähigkeiten in Europa, das mit den USA und China derzeit nicht mithalten kann, die Härtung aller IT-Systeme. „Wer jetzt nicht handelt, verliert den Anschluss und somit die Kontrolle über die eigene digitale Sicherheit“, sagt sie.

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