Die Schweizer DocMorris-Konzernmutter Zur Rose ist im ersten Halbjahr noch tiefer in die Verlustzone gerutscht. So gab das Unternehmen viel Geld für eine Marketingkampagne zur Einführung des E-Rezepts in Deutschland aus. Hinzu kamen Sonderkosten wegen Übernahmen und Restrukturierungen. Unter dem Strich stand bei der Online-Apotheke ein Verlust von 77 Millionen Schweizer Franken (71,8 Mio Euro). Im Vorjahr hatte das Minus 52 Millionen Franken betragen.