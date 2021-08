Die Pandemie hat das Schadenbewusstsein gestärkt. Deshalb sieht der weltgrößte Rückversicherer Munich Re Prämien nun auf breiter Front steigen. Cyberpolicen boomen.

Rückversicherer, bei denen sich andere Assekuranzkonzerne versichern, um Risiken auf mehrere Schultern zu verteilen, haben im Allgemeinen einen guten Marktüberblick. Das gilt vor allem für das Schwergewicht Munich Re, das sich um diese Zeit normalerweise mit der Branche in Baden-Baden trifft, um Trends zu diskutieren. Wegen der Pandemie wurde das Treffen gestrichen, was für sich schon richtungsweisend ist. Denn was Munich Re-Vorstand Doris Höpke für die nahe Zukunft vorhersagt, ist durchweg pandemiegetrieben. „Versicherungsprämien werden vielfach steigen, Cyberpolicen noch stärker wachsen und Zinsen auf absehbare Zeit extrem niedrig bleiben“, schätzt die Assekuranzmanagerin.

Letzteres hat mit dem enormen Anstieg von Staatsschulden im weltweiten Maßstab zu tun, der aus staatlichen Pandemiehilfen für Wirtschaft und Bevölkerung resultiert. Zentralbanken sind deshalb praktisch dazu verdammt, Zinsen im Keller einzufrieren, um es Staaten zu ermöglichen, ihre Schulden ohne zusätzliche Zinslast stemmen zu können. Das sind anhaltend schlechte Perspektiven für Vorsorgesparer aber auch für Versicherungskonzerne, die enorme Summen auf den Kapitalmärkten anlegen. Weil damit 2020 so wenig Geld zu verdienen ist, wie noch nie in den vergangenen Jahrzehnten, kann die Assekuranz praktisch nur noch durch den Verkauf von Policen profitabel wirtschaften. Deshalb würden Versicherer nun höhere Prämien verlangen, sagt Höpke. Im Gegensatz zu früheren Jahren könnten das ihre Kunden auch akzeptieren. Denn Höpke rechnet mit einem gestiegenen Risikobewusstsein in Folge der Pandemie. Vor allem bei Cyberpolicen für Firmen erwartet sie zudem eine enorme Zunahme des Bedarfs.

Cyberpolicen stark gefragt

Solche Deckungen werden dieses Jahr weltweit im Umfang von schätzungsweise 7 Milliarden Dollar (knapp 6 Milliarden Euro) verkauft. Binnen fünf Jahren soll das Marktvolumen nun beschleunigt auf über 25 Milliarden Dollar zulegen. Durch die Pandemie sind weltweit Homeoffice-Arbeitsplätze aus dem Boden geschossen, Firmen haben ihre Geschäftsprozesse, wo es geht, ins Internet verlagert. Die IT-Sicherheit konnte dabei nicht immer mithalten. Cyberangriffe haben sich deshalb seit Ausbruch der Pandemie Monat für Monat vervielfacht, was den Versicherungsbedarf nun ankurbelt. Mit rund 10 Prozent Weltmarktanteil ist Munich Re bei Cyberpolicen einer der Marktführer und will diese Position verteidigen. Für beherrschbar hält Höpke das Risiko, weil es dafür in den Verträgen Limits gibt, die in der Regel 50 und höchstens 100 Millionen Dollar nicht übersteigen.

Munich Re will aber andererseits auch zahlen, wenn ein einzelner Computervirus pandemisch zigtausende Maschinen oder Fabriken lahmlegt, betonte Höpke. Selbstverständlich ist das nach den Erfahrungen mit dem Coronavirus nicht. Denn die größten finanziellen Schäden verursachen durch das Herunterfahren von Volkswirtschaften erzwungene Betriebsunterbrechungen. Dafür gibt es zwar Policen. Eine Pandemie ist darin aber ausgeschlossen. Die Versicherung zahlt also in dem Fall nicht.

Hohe Zahlungen für Veranstaltungsausfall

Auch ohne diesen Ausschluss rechnet die Assekuranz weltweit damit, durch die Pandemie 30 bis 107 Milliarden Dollar unter anderem für Veranstaltungsausfall an Kunden auszahlen zu müssen. Die Spanne ist so groß, weil die Pandemie erstens noch längst nicht beendet ist und es zweitens teils heftig umstritten ist, ob Versicherungen in bestimmten Fällen zahlen müssen.