Das Modeunternehmen Scotch & Soda stellt den Geschäftsbetrieb seiner knapp 40 Filialen in Deutschland Ende August ein.

Rund 290 Menschen verlieren ihren Job. Das teilte der vorläufige Insolvenzverwalter Holger Rhode mit. In den meisten Geschäften sei am Samstag der letzte Verkaufstag.

Den meisten Mitarbeitern solle im September gekündigt werden, sagte Rhode. Der Rechteinhaber von Marke und Waren, ein Private-Equity-Fonds aus den USA, habe kein Interesse gehabt, beides an einen Investor zu übertragen, hieß es. Laut Rhode laufen Gespräche mit einem Mode-Filialisten um eine Übernahme von Standorten und Personal; ein Investor müsse sich zudem mit den Vermietern der Immobilien einigen.

Filiale Zweibrücken schon dicht

Die meisten Filialen der Kette befinden sich in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Die Niederlassung im Zweibrücker Outlet, die einzige in der Pfalz, ist schon seit einigen Wochen geschlossen.

Der deutsche Ableger der niederländischen Modemarke, die Scotch & Soda Retail GmbH, hatte im Juni beim Amtsgericht in Düsseldorf einen Insolvenzantrag gestellt. In Deutschland erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt einen Jahresumsatz von 25 Millionen Euro. Die ebenfalls insolvente Mutterfirma in den Niederlanden hat den Geschäftsbetrieb kürzlich bereits eingestellt.