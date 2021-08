Wer eine Jahreskarte des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) hat, kann damit noch bis 12. September in ganz Baden-Württemberg Busse und Bahnen nutzen. Eine ähnliche Aktion gibt es im September zwei Wochen lang sogar bundesweit.

Die Aktion „Deutschland Abo-Upgrade“, die vom 13. September bis zum 26. September läuft, ist Teil der Kampagne „Besser weiter“, mit der versucht werden soll, den Stammkunden des durch die Corona-Krise schwer getroffenen öffentlichen Nahverkehrs etwas Besonderes zu bieten. Geschmälert wird die Attraktivität dieses Angebots allerdings durch die drohenden Streiks der Lokführergewerkschaft GDL.

Rund zwei Wochen vor dem Start der Aktion sind zudem noch nicht alle Details geklärt. Die Koordinierung der Aktion liegt beim Verband deutscher Verkehrsunternehmen (VDV).

Job-Ticket und Karte ab 60 gelten

Teilnahmeberechtigt sind laut VDV Inhaber von „Abo-Tickets aller Kundengruppen“. Das sind in der Pfalz alle Besitzer einer Jahres- und Halbjahreskarte für das komplette Tarifgebiet der Verkehrsverbünde VRN und KVV (Karlsruher Verkehrsverbund), dazu zählen beispielsweise die VRN-Angebote Job-Ticket, Semesterticket, Karte ab 60 und Rhein-Neckar-Ticket.

Die Formulierung der Gültigkeit „bundesweit bei teilnehmenden Verkehrsunternehmen und Verbünden“ ist allerdings noch etwa vage. Laut VDV haben 90 Prozent der deutschen Verkehrsverbünde bereits zugesagt. Eine Karte mit detaillierten Informationen hierzu hat der VDV für den 2. September angekündigt.

Einmalige Registrierung nötig

Anders als bei der aktuell in Baden-Württemberg laufenden Aktion, wo man einfach nur sein VRN- oder KVV-Ticket vorweisen muss, ist zudem eine einmalige Registrierung nötig. Das ist laut VDV ab 6. September auf der Website von #BesserWeiter möglich. Im Anschluss an die Anmeldung wird das Abo-Upgrade laut VDV als Ticket via Mail verschickt. In Kombination mit einem gültigen Abo (in der Pfalz also einem VRN- oder KVV-Jahresticket) können nach VDV-Angaben rund 95 Prozent der bundesweiten Nahverkehrsangebote genutzt werden. Laut einer auf besserweiter.de bereits einsehbaren Karte gilt das Angebot in Nahverkehrszügen nahezu flächendeckend, in weiten Teilen Deutschlands zusätzlich auch im kompletten Nahverkehr.

BW-Abo Sommer noch bis 12. September

Deutlich unkomplizierter sind die Regularien bei dem baden-württembergischen Abo-Sommer, der noch bis zum 12. September läuft. Hier gelten die Jahres- und Halbjahreskarten für das komplette Tarifgebiet von VRN und KVV in ganz Baden-Württemberg in allen Linienbussen, Stadt- und Straßenbahnen sowie in Regionalzügen. Dazu zählen S-Bahn, Regionalbahn (RB), Regional-Express (RE) und Interregio-Express (IRE). Nicht gültig sind die Fahrkarten in Fernzügen wie ICE und Intercity (IC). Einzige Ausnahme sind die IC-Züge auf der Gäubahn von Stuttgart über Horb und Rottweil nach Singen, für die es einen speziellen Vertrag zur Anerkennung von Nahverkehrsfahrkarten gibt.

Die Sonderaktion, bei der alle baden-württembergischen Verkehrsverbünde und das von Winfried Hermann (Die Grünen) geleitete baden-württembergische Verkehrsministerium kooperieren, soll eine Art Treuebonus für Stammkunden sein.

Allerdings können auch Neukunden das Angebot nutzen. Dies gilt auch für diejenigen, die Sonderkonditionen bei VRN und KVV in Anspruch nehmen. Wer in den Monaten bis Oktober bei VRN oder KVV ein neues Jahres-Abo abschließt, bekommt einen Monatsbeitrag geschenkt.

Sechs Wochen lang freie Fahrt im Ländle

