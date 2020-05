Das Weingut Naegele unter dem Hambacher Schloss setzt auf Familientradition

Neustadt. Gäste können sich gar nicht satt sehen an dem liebevoll restaurierten barocken Gebäude-Ensemble, dem ehemaligen fürstbischöflichen Oberzehntkeller in Hambach. Schmuckstück ist neben dem Innenhof die Vinothek samt ihren herrschaftlichen Räumen, die heute vor allem Proben einen Platz bieten. 1796 gründete Georg Naegele das Weingut in der Schlossgasse, die hinauf auf den Kastanienberg führt, auf dem erstmals 1832 die schwarz-rot-goldene Fahne wehte.Das Weingut Naegele hat eine Fläche von rund 15 Hektar. Rechnet man zur „Speerspitze“ des Betriebs, wie es Winzerin Eva Bonnet gerne formuliert, noch die ausgesuchten Trauben befreundeter Weingüter hinzu, die jedes Jahr in die dazugehörige Schlossbergkellerei geliefert werden, kommen per anno rund 45 Hektar zusammen. Zudem wurden 2008 die Betriebe Naegele in Hambach und Bonnet in Friedelsheim verschmolzen, somit die Sortimente zusammengeführt. Gemeinsam mit den Eltern der Gutsherrin, Gerda und Volker Bonnet, und dem neunköpfigen Mitarbeiterteam wird der Gutsalltag bewältigt.Seine Leidenschaft für traditionelle Weinsorten hat das Ehepaar Eva und Ralf Bonnet längst verinnerlicht. Bei den Weißweinen, sie machen rund 60 Prozent der Jahresernte aus, geht am Riesling und den weißen Burgundern nichts vorbei, beim Rotwein ergänzt den Spätburgunder nach wie vor der Dornfelder, immer öfter aber auch Merlot und Cabernet Sauvignon.

Pro Jahr werden in der Regel 400.000 Flaschen gefüllt, sagt Ralf Bonnet. Er stammt aus einem Weingut in Haardt und konzentriert sich vor allem auf die Zukäufe und den Keller. Eva Bonnet kümmert sich auch um die Vinothek, somit um den florierenden Hofverkauf und die Kundenkontakte. Gekostet wird gemeinsam, unterstreichen die beiden Weinmacher. Sie legen Wert auf eine schonende Kelterung der Trauben, eine temperaturkontrollierte Vergärung der Moste. Das soll den Weinen und Sekten den fruchtbetonten Charakter und die ausgeprägten Aromen sichern helfen.

Das Weingut ist als Mitglied des Verbands KUW (Kontrolliert umweltschonender Weinbau) den Vorgaben des Weinbauministeriums besonders verpflichtet. Das heißt kontrolliert umweltschonend ausbauen, den Wein als ein Naturprodukt verstehen, das draußen im Weinberg auch Insekten und Pflanzen Raum bietet. Auch wird immer neu entschieden, ob die Jungweine, oft auch nach langem Hefelager, im Barrique, im Edelstahl oder im großen Holzfass reifen dürfen. „Die Qualität des Weines entsteht nun mal in unseren Weinbergen rund um Hambach“, macht der 55-jährige Chef im Keller deutlich. Das Ergebnis sind aromareiche, vom Buntsandstein geprägte „langlebige Weine mit Eigenständigkeit“, ein besonderes Faible von Eva Bonnet. Dafür wissen sie eine harmonische Säure und eine gewissen Cremigkeit bei den Burgundern zu schätzen, Restzucker bei drei bis vier Gramm.

Fast vergessen sind heute die Zeiten, in denen der Großvater über seine Schlossberg-Kellerei jedes Jahr bis zu 700.000 Flaschen vermarktete, viele davon im Litermaß.

Senior Volker Bonnet änderte das Geschäftsmodell. Bei ihm haben die 0,75-Flaschen, oft gefüllt mit trockenen Auslesen, an Bedeutung gewonnen, gefragt vor allem in Nordrhein-Westfalen. Die heutige Generation rückte die hochwertigen Weine noch mehr in den Fokus. Bei maximal 7000 Litern liegt heute der Hektarertrag, manchmal auch noch deutlich darunter.

Etwa 50 Prozent der Jahresmenge gehen an Privatkunden, 30 Prozent in den Fachhandel, etwa 15 Prozent kaufen Gastronomen. Der bescheidene Rest ist für den Export reserviert, wobei Holland, England und die USA auf der Lieferliste weit oben stehen. Den Jahresumsatz beziffert das Paar mit rund 1,7 Millionen Euro. Und wo stehen sie Ende 2020? Das Coronavirus hat ihnen das Geschäft mit dem Deutsche Fußball-Bund ziemlich vermasselt. So rasch werden wohl keine Getränkelisten mehr für die VIP-Lounge bei den Länderspielen gedruckt.

Sohn David, er macht gerade sein Abitur, wird demnächst seine Winzerlehre in der Südpfalz beginnen, um einmal in achter Generation die Verantwortung zu tragen. Ob er dann manches anders gewichtet? Seine Eltern jedenfalls sehen sich mit der heutigen Betriebsgröße an der Belastungsgrenze.

Preisbeispiel2019 Sauvignon Blanc, trocken, 7,50 Euro.