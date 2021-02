Das Bundeskartellamt hat Bußgelder gegen drei Stahlunternehmen wegen illegaler Wettbewerbsabsprachen verhängt. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, müssen die drei Stahlschmieden sowie zwei verantwortliche Mitarbeiter zusammen rund 35 Millionen Euro „wegen der Beteiligung an einem kartellrechtlich unzulässigen Informationsaustausch“ zahlen.

Sie sollen von Oktober 2002 bis Dezember 2016 regelmäßig Preise abgesprochen haben, um Herstellungskosten und Kostensteigerungen an Lieferanten und Kunden weiterzugeben. Zu den beteiligten Unternehmen gehören laut Kartellamt die Musashi Bockenau GmbH im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim sowie zwei Unternehmen der indischen Bharat Forge Gruppe, die gemeinsam in einem Werk in Ennepetal in Nordrhein-Westfalen sitzen. Die Unternehmen beliefern vor allem die Automobilindustrie.

In einer Arbeitsgruppe des europäischen Schmiedenverbandes Euroforge hätten „verantwortliche Mitarbeiter der Unternehmen mit weiteren Schmiedebetrieben aus dem europäischen Ausland wettbewerbssensible Informationen ausgetauscht“, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. „Insbesondere ging es dabei um die jeweilige Kostensituation der Unternehmen, die Preisgestaltung und um konkrete Verhandlungen mit der Lieferanten- und Kundenseite.“

Kronzeugenregelung

Die Ermittlungen waren laut Kartellamt „durch einen Kronzeugenantrag des Schmiedeunternehmens Hirschvogel“ in Denklingen ins Rollen gekommen; gegen dieses verhängte die Behörde daher kein Bußgeld. Gegen die beteiligten Unternehmen im Ausland wurde „aus Ermessensgründen“ kein Verfahren eingeleitet.

Weiter teilte die Behörde mit, die zu Bußgeldern verurteilten Firmen hätten „umfassend mit dem Bundeskartellamt kooperiert“, was die Geldstrafen gemindert habe.