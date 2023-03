Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Europa will mit seiner Chip-Produktion zur Weltspitze vorstoßen. Dafür geht die EU in der Industriepolitik neue Wege.

Völlig unbescheiden verkündet die EU-Kommission, dass Europa zum Global Player in der Chip-Fertigung aufsteigen soll. Dafür will die Union in den kommenden Jahren sehr viel Geld in die Hand