Die Bundesregierung hat milliardenschwere Investitionen in Dutzende Wasserstoff-Projekte angekündigt, welche den Klimaschutz voranbringen sollen. Dazu zählen auch Vorhaben in der Region.

Zur Verfügung gestellt würden „über 8 Milliarden Euro“, sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag. Damit könnten in diesem Bereich weitere Investitionen „für ungefähr den vierfachen Betrag“ ausgelöst und in den nächsten Jahren „viele Millionen Tonnen CO2“ eingespart werden.

Ein solches Vorhaben habe es „in dieser Größenordnung im industriepolitischen und klimapolitischen Bereich noch nicht gegeben“, sagte Altmaier. „Wir sind dabei, bei Wasserstoff die Nummer eins in der Welt zu werden.“ Gefördert werden mit Bundes- und Landesmitteln demnach zusammen 62 Projekte im Rahmen eines sogenannten IPCEI im Wasserstoffbereich, also eines Vorhabens von gemeinsamem europäischen Interesse (Important Project of Common European Interest). Solche Projekte müssen einen wichtigen Beitrag zu Wachstum, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und Wirtschaft und den strategischen Zielen der EU leistet. Und sie müssen sehr ehrgeizige Ziele bei Forschung und Innovation verfolgen, das heißt deutlich über den internationalen Stand der Technik in dem betreffenden Sektor hinausgehen.

Investitionen von 33 Milliarden Euro

Altmaier hob hervor, dass in Europa die Kräfte für den Hochlauf der Wasserstoff-Technologie gebündelt werden sollen und „überall in der EU“ sogenannter grüner Wasserstoff gefördert werden solle. Von grünem Wasserstoff wird gesprochen, wenn er mit Hilfe von erneuerbaren Energien gewonnen wird.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte, der Verkehr sei derzeit „noch zu mehr als 95 Prozent vom Einsatz fossiler Energien abhängig“. „Daher brauchen wir dringend Mobilität, die auf erneuerbare Energien setzt.“

Viele sagten, so Scheuer weiter, Wasserstoff sei „der Champagner unter den alternativen Kraftstoffen – viel zu teuer, viel zu knapp und viel zu aufwendig in der Herstellung“. „Wir sagen, das ist falsch.“ Wasserstoff werde stattdessen „als das Tafelwasser“ gebraucht, vor allem für die Mobilität.

Von den 8 Milliarden Euro Fördersumme sollen 4,4 Milliarden Euro aus dem Bundeswirtschaftsministerium kommen und 1,4 Milliarden Euro aus dem Verkehrsministerium. Die übrigen Fördermittel werden nach Angaben der Bundesregierung von den Bundesländern zur Verfügung gestellt. Zusammen sollen so Investitionen in Höhe von 33 Milliarden Euro ausgelöst werden, davon über 20 Milliarden Euro von privaten Investoren. Zu den geförderten Projekten gehören Vorhaben der BASF in Ludwigshafen, von Daimler in Wörth und von Freudenberg in Weinheim.