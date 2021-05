Hafer-, Soja- oder Mandeldrink. Oder auch Drinks auf der Basis von Haselnuss, Kokosnuss oder Reis: Pflanzliche Milchalternativen sind in der Gunst der Verbraucher kräftig gestiegen.

Laut Datenanalysten der Konsumforschungsunternehmen GfK und Nielsen IQ sind sowohl der Umsatz als auch die Absatzmenge im deutschen Einzelhandel 2020 um weit über 40 Prozent gewachsen. „Insbesondere pflanzliche Drinks boomen und nehmen immer mehr Platz im Regal ein“, sagte Nielsen-IQ-Expertin Corinna Ludwig. Mehr als jeder dritte Haushalt in Deutschland kaufe bereits pflanzliche Milchalternativen, berichtet Steven Brechelmacher von der GfK. Allein im vergangenen Jahr seien zwei Millionen Haushalte hinzugekommen. Der Umsatz mit pflanzlichen Alternativen zu Molkereiprodukten im Handel wird in den unterschiedlichen Studien zwischen mehr als 500 Millionen Euro und mehr als 750 Millionen Euro beziffert. Der Bereich Käse ist dabei noch nicht berücksichtigt. Der eine oder andere Analyst will bei dieser Größenordnung bereits nicht mehr von einer Nische sprechen. Die Absätze klassischer Molkereiprodukte sind laut Nielsen IQ im Corona-Jahr 2020 ebenfalls deutlich gewachsen, weil wieder mehr zu Hause gegessen wird.