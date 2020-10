Das Klavier, den Wäschetrockner oder Spielekonsolen: Vermieter können einige, aber längst nicht alle Gegenstände in der Wohnung eines Mieters pfänden lassen, wenn dieser in Zahlungsverzug ist.

Ein Bewohner kann seine Miete oder die Kosten für einen selbst verschuldeten Wohnungsschaden nicht zahlen. Und nun? Oft wachsen dann nicht nur die Rückstände, sondern auch die Angst des Mieters, wie es weitergeht. Mancher befürchtet vielleicht, dass der Vermieter nun Ansprüche an das Eigentum geltend macht. Schließlich gibt es das Vermieterpfandrecht. Aber: Einfach drauflos pfänden, darf der Vermieter bei säumigen Zahlern nicht.

Andenken außen vor

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB; Paragraf 562) regelt, was genau erlaubt ist. „Grundsätzlich hat der Vermieter nur dann einen Anspruch auf Pfändung, wenn seine Forderung fällig ist“, sagt Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland mit Sitz in Berlin.

Pfändbare Dinge „müssen einen Wert besitzen, persönliche Andenken mit reinem ideellen Wert scheiden aus“, erklärt Wagner und zählt auf: DVD-Player, Klavier oder Spielekonsole seien pfändbar – Trauringe, Orden und Ehrenzeichen hingegen nicht. Zudem müssen die Sachen dem Mieter tatsächlich gehören. „Gegenstände von Angehörigen, Bekannten und Untermietern dürfen nicht gepfändet werden“, erläutert Silvia Jörg, Juristin beim Interessenverband Mieterschutz in Hamburg.

Genauso unpfändbar sind Gegenstände, die der Schuldner zu der „seiner Verschuldung angemessenen, bescheidenen Lebens- und Haushaltsführung“ beziehungsweise zur Ausübung seines Berufs braucht, wie in Paragraf 811 der Zivilprozessordnung formuliert ist. Dazu gehören Kleidung, Betten, Küchengeräte, Geschirr und Besteck, ein Fahrrad, eine Waschmaschine oder ein Kühlschrank. Das gilt auch für einen Fernseher oder Radio – sofern es sich nicht um Luxusgeräte handelt. Dann ist eine Austauschpfändung möglich. Das heißt, der riesige Flachbildschirm wird durch ein einfacheres Gerät ersetzt. Eine Tiefkühltruhe darf hingegen gepfändet werden, wenn ein Kühlschrank vorhanden ist und auch ein Wäschetrockner kann gepfändet werden.

Beim Ablauf der Pfändung gibt es Regeln: „Es ist nicht statthaft, dass Vermieter einfach in die Wohnung des Mieters gehen und Sachen mitnehmen“, sagt Wagner. Sind Mieter nicht kooperativ, muss der Vermieter beim zuständigen Amtsgericht einen Titel beantragen. Im nächsten Schritt beauftragt er einen Gerichtsvollzieher, Sachen aus der Wohnung des säumigen Mieters abzuholen. Die Gegenstände werden dann versteigert. „Macht ein Vermieter das Pfandrecht gerichtlich geltend, kann der Mieter die Durchsetzung nur verhindern, wenn er beim Amtsgericht eine ausreichende Sicherheitsleistung – sprich Geld– hinterlegt“, erläutert Jörg.

Mitunter kann es zu einer Zwangsräumung der Wohnung kommen. Früher brach dann der Gerichtsvollzieher gegebenenfalls die Wohnung auf und nahm den gesamten Hausrat in Verwahrung. Transport und Lagerung der Gegenstände summierten sich schnell auf einen vierstelligen Betrag. Inzwischen gilt das sogenannte Berliner Modell: Bei diesem Verfahren ist der Vermieter selbst für die Verwertung des Hausrats verantwortlich. Der Gerichtsvollzieher räumt dem Vermieter mit der Öffnung der Wohnung wieder Besitz an den Räumlichkeiten ein.

Wie können Mieter sich dann verhalten? Der Mieter müsse letztendlich die Pfändung dulden, „wenn alles seine Richtigkeit hat“, sagt Jörg. Betroffene sollten dann kooperativ sein, damit der Schaden so gering wie möglich ausfällt, rät Wagner. Befinden sich auch Gegenstände anderer Personen in der Wohnung, ist eine Aufstellung darüber ratsam, die der Eigentümer unterschreibt.

Mietschulden verrechenbar

Mietschulden lassen sich unter Umständen auch mit einer hinterlegten Kaution verrechnen – jedoch nur, wenn das Mietverhältnis, für das die Kaution hinterlegt wurde, bereits beendet ist, erläutert Wagner. Eine Verrechnung während eines laufenden Mietverhältnisses sei grundsätzlich nicht möglich. Bei Zahlungsschwierigkeiten sollten sich Mieter umgehend mit dem Vermieter in Verbindung setzen und eine einvernehmliche Lösung suchen. „Das kann eine Ratenzahlung oder eine zeitweise Stundung sein“, erklärt Jörg. Der Vermieter muss sich darauf nicht zwingend einlassen, so Wagner. Mieter mit Geldsorgen sollten zudem eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchen. So können sie dafür sorgen, dass ihre Finanzlage wieder in Ordnung kommt – und sich zugleich viel Stress und Ärger ersparen.