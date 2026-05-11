Miese Stimmung herrscht nach einer aktuellen Erhebung der IHK in weiten Teilen der pfälzischen Wirtschaft, was die aktuelle und die erwartete ökonomische Lage angeht.

Der von der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) ermittelte Konjunkturklimaindex ist entsprechend drastisch gesunken – von 89 Punkten zu Jahresbeginn auf jetzt 79 Zähler. So niedrig war der Index zuletzt vor 13 Monaten. Die leichte Stimmungsaufhellung im Laufe des vorigen Jahres hat sich der IHK-Auswertung zufolge damit wieder verflüchtigt. Ein gewichtiger Grund sind die Auswirkungen des Ende Februar ausgebrochenen Iran-Krieges.

„Die Pfälzer Unternehmen rechnen aktuell nicht damit, dass sich ihre Geschäfte bald besser entwickeln“, schreibt die IHK in ihrem Konjunkturbericht für Frühsommer 2026. „Fast 40 Prozent der Betriebe gehen von einem Rückgang aus.“ So wirke sich der Krieg im Nahen Osten, unter anderem auf die Preise und die Lieferketten aus.

„Damit sich die Stimmung in der Wirtschaft dreht, sind die versprochenen Reformen der Bundesregierung dringend notwendig“, appelliert Albrecht Hornbach, Präsident der IHK Pfalz. Er fordert nach ersten Reformschritten „dringend“ eine Steuersenkung für Unternehmen, beschleunigte Verfahren und weniger Bürokratie.

Rohstoffpreise belasten

Beim von der IHK Pfalz erhobenen Konjunkturklimaindex für Industrie, Handel, Dienstleistungssektor und Gastronomie sei der Rückgang in der Industrie mit 12 Punkten von 93 auf 81 Zähler am deutlichsten, sagt Ruth Scherer, Konjunkturexpertin der IHK Pfalz. „Der Handel liegt jetzt nur noch bei 65 Punkten.“

Mehr als 80 Prozent der Unternehmen sagen, dass die Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise das größte Risiko darstellt. Mit weitem Abstand, aber noch bei 60 Prozent der Antworten genannt, folgen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sowie die Arbeitskosten. Scherer: „Handelskonflikte, gestiegene Kosten, die strukturellen Nachteile am Standort Deutschland – das alles summiert sich und führt zur aktuellen Einschätzung der Unternehmen.“

Der Konjunkturbericht der IHK Pfalz beruht den Angaben der Kammer zufolge auf der regelmäßigen Befragung von rund 1200 Unternehmen, überwiegend Handelsregister-Firmen aus den genannten Sektoren – vom Weltkonzern BASF bis zum kleinen Imbissanbieter um die Ecke.

Sie repräsentieren laut IHK rund 65 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Pfalz. Die Ergebnisse sind nach Beschäftigtengrößenklassen gewichtet. Für den Frühsommer-Bericht wurden von 10. April bis 30. April Entscheider befragt.