Im Januar gab es für Bahnkunden vor allem zwei Stressfaktoren – entweder streikte die Lokführergewerkschaft GDL oder es gab Probleme mit der Riedbahn – manchmal auch beides gleichzeitig. Die GDL ist derzeit zwar ungewohnt friedlich, aber Probleme auf der Riedbahn gab es auch am Montag wieder – und zwar nun schon zum wiederholten Mal wegen Metalldieben. Zugeschlagen hatten die auf dem normalerweise stark befahrenen Abschnitt zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim.

Die Folgen waren im ICE-Verkehr bundesweit zu spüren. Über die Riedbahn fahren normalerweise drei bis vier ICE-Paare pro Stunde. Ein Teil dieser Züge fiel am Montag komplett oder abschnittsweise aus, die anderen wurden über Worms umgeleitet und brachten auf der Strecke von Worms über Frankenthal und Ludwigshafen nach Mannheim den Regionalverkehr durcheinander.

Nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) wurde der Diebstahl am Montagmorgen entdeckt. Steigende Preise für Schrott und Metall rufen immer mehr Diebe auf den Plan. Denn Kupfer aus den Kabeln wird auf dem Markt gehandelt und ist begehrt. Diebe haben oft leichtes Spiel, weil ihre Beute nur schwer zu identifizieren ist. Nach Angaben des Bundes Deutscher Kriminalbeamter gibt es spontane Einzeltäter, die die Beute in kleineren Mengen an ihnen vertraute Schrotthändler verkaufen. Eine zweite Tätergruppierung seien gut organisierte Banden, die mit speziellem Werkzeug ausgestattet sind. Diebe bringen sich bei ihrem Tun an befahrenen Bahnstrecken allerdings in Lebensgefahr.

Ähnlicher Fall vor Weihnachten

Zuletzt hatte ein Kabeldiebstahl bei Mannheim kurz vor Weihnachten für Aufsehen, Ärger und heftige Verzögerungen im Feiertagsverkehr gesorgt. Diebe hatten an der Bahnstrecke zwischen Mannheim-Waldhof und Lampertheim mehrere Kilometer Kupferkabel in einem Kabelschacht zerschnitten. Der Schacht war nach Angaben der Bundespolizei wegen Bauarbeiten geöffnet gewesen. Zudem stahlen die Täter mehrere Hundert Meter Kabel, die für die Leit- und Sicherungstechnik der DB wichtig waren.

Die Metalldiebstähle bei der DB haben nach Konzernangaben im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Diebe schlugen in rund 450 Fällen zu, das sei ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Im langjährigen Vergleich seien die Fallzahlen aber um etwa 90 Prozent zurückgegangen, sagte ein DB-Sprecher. Im Jahr 2013 habe es noch 3200 Fälle gegeben. Die DB habe zwar einiges verändert. „Wo es möglich ist, werden alternative Materialien eingesetzt, bestehende Anlagen und Baustellen werden technisch geschützt und besser bewacht“, sagte der DB-Sprecher. Die DB arbeite eng mit der Bundespolizei zusammen. Oft würden Metalldiebe auf frischer Tat gestellt. Eine „flächendeckende und lückenlose Überwachung“ des rund 34.000 Kilometer langen Streckennetzes sei aber nicht umsetzbar. 2023 sei bei der DB durch den Diebstahl von Buntmetall ein materieller Schaden von bundesweit rund 7 Millionen Euro entstanden.