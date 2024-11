Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie bahnt sich ein Novum an: Erstmals sollen zwei Tarifbezirke gemeinsam eine Einigung herbeiführen.

Die IG-Metall-Bezirke Küste und Bayern seien beauftragt worden, „zusammen eine Lösung im Tarifstreit mit den Arbeitgebern zu finden“, teilte der Vorstand der IG Metall am Freitag mit. Während man beim Entgelt noch weit auseinanderliege, seien bei der tariflichen Freistellungszeit „Schritte der Annäherung erkennbar“, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Christiane Benner. „Die Intensität und Ernsthaftigkeit der Gespräche in Nord und Süd bewerten wir positiv“, so Benner. Geplant sei, am 11. November in Hamburg einen „Lösungsversuch zu starten“.

Die IG Metall fordert für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigen der Branche 7 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber bieten bislang nach neun Nullmonaten ab Juli 2025 eine Tariferhöhung um 1,7 Prozent und ab Juli 2026 um weitere 1,9 Prozent an, bei einer Vertragslaufzeit von 27 Monaten.

Warnstreiks gehen weiter

Die bisherigen regionalen Verhandlungsrunden hatten keine Lösung des Konflikts gebracht. Am Donnerstag wurde im für Rheinland-Pfalz zuständigen Bezirk Mitte auch die dritte Gesprächsrunde ergebnislos beendet. Seit dem Ende der Friedenspflicht haben sich laut IG Metall bezirksweit über 46.000 Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt, davon gut 14.000 in Rheinland-Pfalz. Die Warnstreiks sollen in den kommenden Tagen fortgeführt werden.

Beide Seiten betonten wiederholt, einen schnellen Abschluss anzustreben. Die Betriebe bräuchten angesichts der Krise Planungssicherheit, sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Pfalzmetall, Karsten Tacke. Jetzt gehe es um „Verantwortung statt Ritual“, äußerte Tacke gegenüber der RHEINPFALZ Unverständnis über die Warnstreiks. Tacke begrüßte, dass die IG Metall „einen Einigungsversuch unternehmen will. Auch wir halten eine schnelle Einigung angesichts der täglich schlechter werdenden Lage für dringend geboten. Doch dafür muss die Gewerkschaft ihre Forderungen endlich an diese Realität anpassen“, forderte er.

Traditionelle Pilotbezirke dieses Mal außen vor

Dass Vertreter aus zwei Tarifbezirken gemeinsam eine Einigung suchen, sei „ein Novum“, sagte ein Gewerkschaftssprecher. Ungewöhnlich ist auch, dass an den regionalen Verhandlungen in Bayern bereits die Verhandlungsführer von der Küste teilnahmen.

Normalerweise findet die Endphase einer Tarifrunde in einem sogenannten Pilotbezirk statt; das dort erzielte Ergebnis wird in der Regel von den übrigen Bezirken übernommen. Als traditionelle Pilotbezirke gelten insbesondere Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.